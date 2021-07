Další novou tvář hlásí po postupu do první ligy fotbalisté Hradce Králové. Roční smlouvu s východočeským klubem podepsal brankář Vilém Fendrich, jemuž vypršel kontrakt v Opavě.

NOVÁ TVÁŘ. Hradecké fotbalisty posílil brankář Vilém Fendrich z Opavy. | Foto: Deník/František Géla

Vedení hradeckého klubu se rozhodlo přivést brankáře poté, co jarní jedničku, Michala Reichla, trápí zdravotní potíže. „Michala Reichla zatím nepustí do tréninku zdravotní problémy, na to jsme museli reagovat. Proto jsme přivedli brankáře, který má ligové zkušenosti z Opavy. Přichází jako volný hráč,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou k příchodu třicetiletého gólmana, který se v Hradci připravuje už čtrnáct dní.