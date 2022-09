Svěřenci trenéra Miroslava Koubka by určitě chtěli v poháru navázat na loňskou jízdu, při které se v historicky úspěšné sezoně probojovali až do semifinále MOL Cupu. I tenkrát začínali v září na hřišti divizního protivníka, když přešli po výsledku 2:0 přes Březovou. Následně porazili Zápy (4:0), Baník Ostrava (2:1), pražskou Bohemku (2:1 po prodloužení) a těsně před branami finále je zastavil pozdější vítěz českého poháru Slovácko (0:1).

„Fakt, že jsme favorit by nás neměl tížit. S utkáním bychom si měli poradit, pohárové zápasy jsou sice poměrně specifickou záležitostí, ale dáme příležitost hráčům, kteří zatím nemají největší vytížení v lize a počkáme, zda si někdo z nich řekne o základní sestavu," uvedl hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal.

V duelu Hradce se Zlínem vládly obrany, diváci se gólu nedočkali

Hradec v 9. kole FORTUNA:LIGY remizoval v mladoboleslavském azylu se Zlínem 0:0 a potřetí v řadě nedokázal v lize skórovat. Proti Čáslavi by se tak chtěl gólově znovu nastartovat. „Samozřejmě bychom se vepředu chtěli chytit, ale je to pohár, který je nevyzpytatelný. Hrajeme na hřišti soupeře. Zápasy jsou úplně jiné než v lize. Uděláme však všechno proto, abychom postoupili dál, což je proti diviznímu celku naše povinnost. Věřím, že dáme více branek a celkově nám to psychicky pomůže,“ řekl hradecký útočník Daniel Vašulín.

V letošní sezóně se Čáslavi v divizi zatím moc nedaří, v soutěži vyhrála doposud jediné ze sedmi utkání. V poháru je to však jiná písnička, když postoupila přes Neratovice a Vltavín. Speciální nádech bude mít utkání pro hlavního hradeckého trenéra Miroslava Koubka. Ten právě v týmu ze středních Čech působil v sezoně 2008/2009, kdy Čáslav dotáhl na konečné druhé místo v druhé lize. Postup tenkrát klub přenechal Slovácku.

Sezonní premiéry: Lužec ukořistil první bod, Červeněves má zase první vítězství

„Dříve to byl tradiční účastník druhé ligy, kde působila řada dobrých hráčů, jmenovat budu například Kopice. Všichni víme, že tam byl také trenér Koubek. Potom se ale nejspíš vinou finančních potíží propadli do divizních vod,“ uzavřel Hejkal.