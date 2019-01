V tělocvičně ZŠ Mládežnická v Trutnově se třídenní turnaj uskuteční o víkendu 16.- 18. prosince. Už nyní ale můžete podávat přihlášky na email hornakcup@seznam.cz či facebook.

Přihlášky:

Od 11. října do naplnění kapacity turnaje (30 týmů)! - rozhoduje rychlost přihlášky, plus se dbá na účasti v minulých ročnících Startovné činí 1300 Kč na jeden tým - při zaplacení do konce listopadu. Poté již 1500 Kč!!!

Info o turnaji:

- vítězství obhajuje Cuba Libre

- maximální kapacita: 30 přihlášených týmů

- opět se bude hrát systémem 3 + 1 (gólman)

- všechna utkání budou rozhodovat kvalitní delegovaní rozhodčí

- z páteční a sobotní kvalifikace postoupí vítězové skupin a nejlepší celky z druhých míst (6 skupin po 5ti týmech)

- všech deset nedělních finalistů se může těšit na zajímavé ceny

- oceněni budou i: nejlepší hráč, nejlepší střelec (z neděle), nejlepší gólman a nejsympatičtější fotbalista aneb cena turnajového baru

- fotbaloví fanoušci mohou po celý víkend využívat místního baru (kde základem bude výtečný gulášek, polévka, langoše, pivo a další alko a nealko…)

- po ukončení turnaje (přibližně kolem 15.-16. hodiny v neděli) se bude konat slavnostní vyhlášení v turnajovém baru