Stejně jako všechny předchozí ročníky se fotbalový Charitativní turnaj osobností uskuteční ve sportovní hale hradecké Třebše a znovu to bude v předvánočním čase. Čtvrtý ročník tohoto populárního klání se uskuteční v sobotu 21. prosince 2019 od 8 hodin.

Turnaje se zúčastní celá řada známých současných i bývalých fotbalistů. Diváci se mohou těšit například na výkony Milana Fukala, Tomáše Poštulky, Ivo Ulicha nebo letošních účastníků Ligy Mistrů Tomáše Holeše a Jaroslava Zeleného, ale i mnoha dalších známých sportovců.

Součástí bude také aukce sportovních artefaktů, kde bude možné vydražit třeba dres Patrika Schicka, Tomáše Koubka nebo přítomného Tomáše Holeše.

Rovněž letos celý výtěžek poputuje na konto nadačního fondu Sport Hradec Cup (www.sporthradec.cz), který podporuje hendikepované a jejich rodiny.

Celkově se tomuto nadačnímu fondu podařilo za předchozí tři ročníky předat už více než sto tisíc korun.

Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Jde o ideální zpestření a odreagování od předvánočního shonu.

Pokud chcete vidět krásné fotbalové momenty a navíc pomoci dobré věci, tak rozhodně neváhejte a zavítejte do třebešské sportovní haly. Bude to stát za to. (ach, pt)