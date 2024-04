Šlo o vaši druhou nulu v sezoně, bude vás to něco stát do týmové kasy? Jelikož máme od jara nového pokladníka, který pokuty celkem zvedl, do kasy budu muset něco přihodit. Ale aspoň bude lepší rozlučka na konci sezony. (směje se)

Tomáši, minulý týden jste dokázali vyhrát 2:0 na horké půdě v Hronově, jak jste utkání viděl? Do Hronova jsme odjížděli s tím, že chceme tři body a navázat na výhru proti Opočnu. Od začátku jsme věděli, že to nebude vůbec lehký zápas, s tím jsme i na hřiště nastupovali. Po celé utkání byla vidět sehranost týmu, myslím si, že jsme ukázali co v nás je a první poločas jsme si hru určovali my. Ve druhém poločase jsme lehce polevili, ale rychle jsme se dostali zpět do hry.

Do jara jste přitom nevstoupili dobře, když jste padli s Lokádou a remizovali s Teplicemi, proč?Zápasy po tak dlouhé době jsou vždy nejtěžší. Trénovat jsme začali v lednu, ale na tréninky nás chodilo málo. V tom vidím hlavní problém. Další byl, že jak Lokáda, tak i Teplice byly velmi dobře připraveni. Věřím ale, že to nejhorší máme už za sebou a budeme jenom vítězit.

Teď už přišly dvě výhry, jste na druhém místě s malým odstupem na Černilov. Jaké jsou letošní ambice Velichovek?

Určitě chceme soutěž vyhrát jako všechny týmy. Počítáme s tím, že to bude hodně těžké a náročné. Ovšem pokud se nám to nepodaří, chceme se umístit minimálně do třetího místa. Další náš velký cíl, který jsme si dali na začátku jarní sezony dali, je vyhrát lázeňský pohár, který se vrací po několika letech zpět do Velichovek. Tímto bych chtěl všechny pozvat, ať se dorazíte podívat.

V čem vidíte největší sílu současného kádru?

Třičtvrtě našeho týmu se skládá z mladých hráčů, zbytek jsou zkušení borci, od kterých pořád něco učíme. Naší hlavní silou je, že držíme při sobě. A to jak hráči, tak i trenéři, funkcionáři a v neposlední řadě fanoušci, kteří jezdí na všechny zápasy a my se tak všude cítíme jako doma.

Kdy jste vůbec začal s fotbalem? Byl jste odmala gólmanem?

Když mi bylo sedm let. Pamatuji si, že tenkrát nedorazil brankář na utkání a já se přihlásil, že to odchytám. Pozice mezi třemi tyčemi mi zůstala až do mladšího dorostu. V něm jsem začal hrát v obraně. Následovala delší fotbalová pauza a když jsem se vracel, tak už to bylo do branky Velichovek. Nějaký čas trvalo, než jsem se do toho dostal, ale věřím, že jsem udělal maximum.

Říká se, že brankáři mají svůj svět a jsou tak trochu samotáři. Jak jste na tom vy?

Já jsem nikdy takový nebyl. Mám rád správnou partu lidí v mém okolí. Dokonce bych ani neřekl, že máme jiný svět. Nevím, jak to mají ostatní brankáři, ale já jsem to snad ani nikdy neslyšel a ani jsem se s tím nesetkal. Vždycky to byli kluci jako já.

O víkendu k vám přijede béčko Náchoda, které je jen o bod za vámi. Jak se na šlágr těšíte a co od něj očekáváte?

Jeden z nejtěžších duelů v letošní sezoně. Na podzim nás porazili 3:1, máme jim tak co oplácet. Všichni si uvědomujeme, že zisk tří bodů je velmi důležitý. Náchod byl vždy kvalitním celkem, který umí hrát dobrý fotbal.