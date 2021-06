Patří k hlavním sponzorům krajského fotbalu na Královéhradecku. A změny ve vedení Fotbalové asociace ČR vítá s radostí. „Je to vyslaný kladný signál, že by ve fotbale mohly nastat změny,“ říká Miroslav Gnol, majitel firmy AM Gnol, jež se zabývá autodopravou a zemními pracemi. Finance vynakládá hlavně na mládež, zvlášť nyní po covidu. „Budeme rádi, když se děti vrátí ke sportu alespoň v dřívějším počtu,“ pokračuje šestapadesátiletý podnikatel.

Novým šéfem českého fotbalu se stal Petr Fousek. Do výkonného výboru FAČR byl zvolen dlouholetý předseda krajského svazu Václav Andrejs. Naplňuje vás to větší motivací sponzorovat fotbal?

Určitě je to kladný signál, že ve fotbale by mohly nastat změny k lepšímu. Jsem přesvědčen, že i další sponzoři budou mít větší chuť podporovat fotbal. Myslím si, že fungování fotbalové asociace bude nyní transparentnější. Co se týká Václava Andrejse, tak kdybych k němu neměl důvěru, tak nemůžeme spolupracovat už řad let nazpátek. Konkrétně ve fotbale je Václav Andrejs jeden z mála kandidátů, který by měl působit ve výkonném výboru FAČR.

Po loňském zatčení Romana Berbra a provalení praktik s rozhodčími jste prohlásil, že kdyby tuhle chobotnici nefinancovaly samy kluby, tak žádná není. Věříte, že nové vedení FAČR tomuhle zamezí?

Myslím si, že teď by se tohle mělo trochu omezit. Určitě se tyto věci nevymýtí ze dne na den. Stále tam přetrvávají historické vazby a tlaky na sudí budou. I ze strany klubů určitě budou nějaké pokusy o nekalé praktiky, ale jsem přesvědčen o tom, že nové vedení fotbalové asociace nastaví takové systémové změny, že kluby nebudou moct rozhodčí ovlivnit a určitě se tyto věci minimalizují.

Podporujete také sport dětí. Jak po pandemii koronaviru mládežníky zase vrátit na hřiště a k pohybu?

V první řadě by to chtělo vytvořit motivační program, aby děti měly zájem sportovat a hýbat se. Myslím si, že budeme rádi, pokud se vrátí alespoň v původním počtu, v jakém sportovaly před covidem. Úskalí vidím v navýšení počtu trenérů a dalších lidí, kteří by se mohli dětem věnovat. Když to vezmu tady u nás v Předměřicích, kde to znám, tak děti chodí na tréninky, ale přijde mi to, jako by to byla spíš volnočasová aktivita.

Myslíte to tak, že tréninky nemají větší kvalitu?

Nemá to výkonnostní charakter, je to takový kroužek. Za mě tam chybí větší soutěživost. Tohle je další věc spolu se zmíněnou motivací, o co bychom se měli u dětí snažit. Na jednu stranu je určitě dobře, že ty děti se neflákají někde na ulici, ale v tom tréninku není výkonnost. Je to jen takové školství. Musí tam být větší soutěživost, aby se z té drobošti také něco vychovalo na úrovni výkonnostního sportu.

V Hradci Králové nyní nastává fotbalový boom. Je tady mládežnická akademie, bude se stavět nový stadion a klub postoupil do ligy. Blýská se na lepší časy?

Po letech se Hradec dočká stadionu na úrovni. Vzhledem k tomu, že stadion není za pár korun, tak by Hradec mohl zase začít kopat něco kloudného. K tomu bych rád ale řekl jednu věc, kterou tady nikdo moc nechce slyšet. Za starých dob Pardubice hrály hokej a Hradec fotbal. V Pardubicích hráli hokejisté z Hradce a zde kopali frajeři z Pardubic. Dvě města, která proti sobě útočila, to ve sportu měla de facto rozdělené. Dnes Pardubice mají fotbal i hokej, to samé je teď také v Hradci. Otázkou je, jestli obě města mají sílu na to, aby všechny kluby byly silné, nebo zda dřívější stav nebyl lepší.

Zatímco hokejové kluby v obou městech mají silné partnery, hradecký fotbal nikoliv a vlastní ho město. Jak vnímáte vedení klubu?

Jestli je to dobré? Nejdřív je třeba dřív, že ono nic jiného ani nezbývá, protože zatím tady nic lepšího není. Žádný silný partner ještě do klubu nevstoupil. Bylo by dobře, kdyby se z pohledu sponzorů objevili další hráči na trhu. Určitě by bylo lepší, kdyby zde byl silný majitel a k němu coby vyrovnaný partner město.

Na vaší firmě se nějak pandemie podepsala?

Covid je celosvětový průšvih. To, že řada nařízení vlády byla protiústavních, to je jiná věc. Co se týká naší firmy, tak tvrdý pokles jsme zaznamenali v autobusové dopravě, žádné zájezdy se nekonaly, ale kamionová doprava a zemní práce, to jelo dál. Pandemie nezastavila výstavby dálnic a další stavební projekty, zde jsme dokonce poskočili dopředu.

Kdyby vás hradecký fotbalový klub oslovil, stal byste se jedním z partnerů?

Dříve jsme něco dávali. Jen mi přijde, že tady v Hradci je to trochu postavené na hlavu. Konkrétně hokej to zvoral. Dřív jsme v klubu byly firmy, které měly o hokej zájem, bylo to založené na lidské bázi a spíš se měly nabalovat další a ne to rozbít. Začaly tady být různé tlaky, začalo to být hodně komerční. My jsme do hokeje dávali kupu peněz ročně, ale bylo to podložené i autobusovou dopravou, což byla spíš reklamní činnost. Jenže pak se do toho začali montovat další lidi a řada partnerů odešla, museli shánět nové. Za mě je to špatně. Měli by oslovovat firmy z regionu. A pokud by to bylo více o partnerství a osobních vztazích, tak mohou mít mraků sponzorů. Hokej tedy nevidím úplně reálně, ale kdyby se ozval fotbal, tak bychom o tom uvažovali.