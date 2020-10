Vamberk - Javornice 5:2 (1:1). Branky: Čopík 3, Fujdijak, Šrom (pen.) - Krejčí, Nosek.

Josef Souček (Vamberk): „Utkání dvou poločasů. Začátek zápasu byl opatrný, z první šance vstřelil Čopík vedoucí branku. Do 25 minuty jsme byli aktivnější, ale gólově jsme se neprosadili. Hosté z rohu vyrovnali a do konce půle měli více ze hry. Prvních deset minut druhé části přineslo tři branky do sítě hostů, které rozhodly. Mužstvo podalo velmi dobrý výkon."

Tomáš Krunčík (Javornice): „Dostat pět branek v „derby“, to je opravdu velká ostuda. Odehráli jsme solidně první poločas, pak jsme začali hrát až za stavu 1:5. To v takových zápasech jaksi nestačí. Domácím jsme čtyři z pěti branek doslova darovali."