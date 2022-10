Javornice však odpověděla už po čtyřech minutách, kdy se prosadil Kovaříček. Rozhodující gól vsítil v 33. minutě Krejčí. „Opočno sice bylo lepší na míči, ale my jsme byli lepší na vstřelené branky, proto jsme urvali další důležité vítězství. Máme za sebou velmi náročný zápas, který nám vzal mnoho sil a ke konci utkání někteří naši hráči mleli z posledního,“ zhodnotil utkání spokojený trenér domácích Tomáš Krunčík.

V čele soutěže je stále béčko hradecké Slavie. To na hřišti posledních Předměřic mělo co dělat, aby vyhrálo. Do utkání přitom favorit vstoupil skvěle, když se hned v 1. minutě prosadil Linhart. Jenže herní výpadek Slávistů dokázal houževnatý domácí celek potrestat vyrovnávací brankou Hoška. O třech bodech pro Slavii tak rozhodl v rozmezí 56. až 69. minuty Derner, který se prosadil hned dvakrát. Předměřice už pouze snížily. „Úvod nám vyšel skvěle, hned z prvního útoku jsme dali branku a pak jsme si ještě vypracovali jednu velkou šanci. Od té chvíle jsme ale úplně přestali hrát a domácí nám dělali potíže svým důrazem a nakopávanými míči. Po zásluze vyrovnali a měli i další dvě šance. Poločasová porada nám pomohla a zlepšeným výkonem jsme si vzali vedení zpátky. Bohužel jsme soupeře naší chybou vrátili do hry. Konec jsme tedy museli ubojovat. Tentokrát chválím kluky ne za fotbalovost, ale za bojovnost a soudržnost,“ uvedl trenér hradecké Slavie Jaroslav Šlégr.

Zajímavý duel se hrál i ve Velichovkách, které hostily České Meziříčí. Domácí během 31. minut nasázeli tři branky a vypadalo to, že je po zápase. Opak byl pravdou, když hostující Baše snížil na 2:3. Poslední slovo v prvním poločase měl však znovu domácí tým, prosadil se podruhé v utkání Čenovský. Po změně stran přidali fotbalisté z lázeňského města ještě tři branky, Meziříčí se prosadilo pouze jednou a byla z toho vysoká výhra Velichovek 7:3. „Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý zápas, a to se od první do poslední minuty potvrdilo. Hosté i přes vysokou prohru nezanechali vůbec špatný dojem a do poslední minuty nás nechávali v napětí, neboť jejich útočná síla je opravdu veliká a nebezpečná. My jsme byli velmi produktivní a vysokého vítězství si velmi vážíme,“ řekl spokojený trenér Velichovek Jiří Lebedinský.

V dalších zápasech 10. kola porazil Černilov 6:2 Hronov, Zdelov si vyšlápl na favorizovanou Malšovu Lhotu (2:1). Meziměstí zvítězilo v Lípě 4:1 a Malšovice přivezly z Vamberku dva body za výhru v penaltovém rozstřelu.



JAKO I. B třída, skupina B – 10. kolo:

Javornice – Opočno 2:1 (2:1). Branky: Kovaříček, Adam Krejčí – Š. Brožek. Předměřice nad Labem – Slavia Hradec Králové B 2:3 (1:1). Branky: L. Hošek, Jakub Šimůnek – Š. Derner 2, J. Linhart. Velichovky – České Meziříčí 7:3 (4:2). Branky: M. Čenovský 2 (1 z pen.), M. Petráček 2, Emlar 2, M. Karel – L. Baše, J. Tomášek. Zdelov – Malšova Lhota 2:1 (1:1). Branky: Vašátko, M. Jedlička – J. Koblížek. Černilov – Hronov 6:2 (3:2). Branky: A. Roubal 3, T. Matoušek, Schwarzer, Svatoň – M. Rosokha 2. Vamberk – Malšovice 1:1 (1:1), na penalty 3:5. Branky: Šrom – J. Janský. Lípa nad Orlicí – Meziměstí 1:4 (1:2). Branky: Charvát – P. Šolc 2, J. Kubeček, P. Smrček.