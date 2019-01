Rychnovsko - Předehru obstarají pohárová utkání, již ve středu začíná Pohár OFS dospělých.

Zatímco účastníci krajských soutěží stále ještě ladí formu v přípravných zápasech, fotbalisté týmů z okresních přeborů mají již tuto středu 28. července ostrý start.

Okresní pohár

Svoje první kolo odehraje Pohár OFS dospělých v kopané 2010. Soutěže se zúčastní celkem dvacet mužstev, která, pokud chtějí hrát 15. září finále, musí projít vyřazovacími boji. Vítězové středečního úvodního kola postoupí do druhého dějství, jež se odehraje 31. července až 1. srpna. Třetí, čtvrtfinálový díl, je na pořadu 19. srpna a poslední stupínek k účasti ve finále musí týmy překonat vítězstvím v semifinále 1. září 2010.



Všechny zápasy úvodního kola začínají v 17.30 a utkají se v nich Křovice – Přepychy B (rozhodčí: Dostálek, Serbousek, Feichtinger), Čermná – Slatina (Műller, Moravec, Stieber), Olešnice – Dobré A (Kohoutek, Knapek, Záliš) a Albrechtice B – Křivice (Hradský, Bém, Fišer). Druhé, víkendové dějství, už má rozlosovány čtyři duely: Roveň – Kostelecká Lhota A, Rychnov B – Solnice A, Černíkovice B – Žďár a Labuť RK – Doudleby B. Zbylé čtyři týmy si na své soupeře musí počkat do středy. Jsou to Petrovice, Voděrady, Dobruška B a Vamberk B.

Krajský pohár

Do této soutěže s názvem Eurofin pohár KFS muži 2010/2011 vstoupí týmy z Rychnovska o víkendu 31. července – 1. srpna. V úvodním díle na sebe narazí: Deštné v O. h. – Start Ohnišov, Spartak Opočno – SK Přepychy, Baník Vamberk – Černíkovice, SK Albrechtice n. O. – SK Třebechovice p. O., Nové Město n. Metují - Dobruška, České Meziříčí – Kostelec n. O., Borohrádek – SK Týniště n. O.



Vítězové postupují do druhého kola, které je na pořadu ve středu 11. srpna. V něm se také zapojí zbývající týmy z krajských soutěží z našeho regionu. Rychnov bude čekat na lepšího z duelu Vamberk – Černíkovice a Doudleby si počkají na vítěze utkání České Meziříčí – Kostelec n. O.



Osmifinále je na pořadu 28. září a zbytek vyřazovacích bojů krajského Eurofin poháru se bude konat až v jarní části fotbalové sezony.