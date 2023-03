Hradecký tým šel do zápasu po pětidenním soustředění v Náchodě, přesto s předním českým celkem dlouho držel krok. Ve druhém poločase se už favorizovaný soupeř prosazoval více a dokráčel k přesvědčivému vítězství o čtyři góly.

Pro Východočešky se jednalo o velmi dobrou prověrku před jarními boji ve druhé nejvyšší soutěži, v níž chtějí usilovat o návrat do prvoligové společnosti.

FC Hradec Králové – 1. FC Slovácko 0:4 (0:1). Branky: 45., 49. a 78. Žufánková, 89. Jonášová. Rozhodčí: Kánská – Hrušková, Soukupová. ŽK: 1:0 (56. Ličmanová. Diváci: 50. Hradec Králové: Voříšková - Kotoučková, Portychová, Vejrová, Sedláčková - Zemanová (56. Duchatschová), Ringelová, P. Novotná, Svobodová, Ličmanová (80. Hrbková) - Kovaříková (46. Dostálová).

„Utkání bylo pro nás náročné a zároveň obohacující ve vícero směrech. Slovácko postoupilo zaslouženě, ale naše hráčky zaslouží pochvalu a maximální uznání za celkový přístup k zápasu v každé minutě,“ uvedl kouč hradeckého týmu Václav Hladký.

„Věděly jsme, že zápas nás bude po náročném soustředění hodně bolet. Slovácko předvádělo aktivní kombinační fotbal a jeho hráčky nám ukázaly, že si s balonem rozumí. Držely jsme krok až do 45. minuty, kdy jsme bohužel inkasovaly gól do šatny, který soupeřky uklidnil. Po změně stran jsme rychle prohrávaly o dva góly a tím bylo víceméně rozhodnuto. Kvalitní soupeř nás do vyložené šance nepustil. Za předvedený výkon se ale nemusíme stydět, i když výsledek mluví jasně. Zápas jsme odmakaly, každá z nás hrála na hranici svých možností,“ dodala kapitánka Východočešek Pavla Novotná.