Vojtěch Ťokan (ve žlutém).Zdroj: Michal MalýI přesto jste na poslední tým tabulky nestačili, proč?

Náš týmový výkon byl po většinu zápasu nevýrazný. Měli jsme problémy s vypracováním si více příležitostí, protože se hrálo hodně středem hřiště, kde to bylo dost bojovné. Proto jsme se nemohli dostat do rychlých přechodů po krajích, které vždycky zdobily naši hru.

Mrzí to hodně, když dá člověk tři branky a nemá ani bod?

I když jsem hattrick už hodně dlouho nedal, jestli vůbec někdy, není důvod ke spokojenosti, protože jsme na tom tak, jak jsme a musíme hlavně bodovat.

Na jaře jste zatím odehráli dvě utkání, máte dva body, jak start druhé poloviny soutěže hodnotíte?

První dva zápasy nedopadly podle našich představ, protože jsme z nich chtěli brát šest bodů, ale máme pouze dva. Teď je ale čas ukázat, co jsme přes zimu natrénovali, protože sezona je ještě dlouhá a věřím v naši kvalitu.

Jak jste se zabydlel v A-týmu Nového Města, jaká je parta v kabině?

V Novém Městě působím od mládí, proto pro mě byl přechod do A-týmu jednodušší, právě díky tomu, že jsem přecházel s partou kluků, se kterými jsem hrál už od mala. V zimní pauze se k nám připojilo pár posil. Kluci do kabiny zapadli bez problému.

Jak probíhala zimní příprava?

Byla poměrně intenzivní, náročná a kvalitní. Pracovali jsem nejen na fyzické kondici, ale i na koncepci hry, kterou se chceme v zápasech charakterizovat.

Kde všude jste vůbec za svou krátkou kariéru hrál? Bylo to pouze v Novém Městě?

Působil jsem krátce také v Náchodě, ale vždycky mě to táhlo zpátky do mateřského klubu.

Kdy jste začal s fotbalem a kdo vás k němu přivedl?

Fotbal jsem začal hrát už asi v pěti letech, a to právě v mládežnických týmech Nového Města. K fotbalu mě, asi jako každého kluka, přivedl taťka, který dříve také hrával.

Fotbalisté Nového Města nad Metují. Vojtěch Ťokan - horní řada, čtvrtý zleva.Zdroj: MFK Nové Město nad Metují

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Moje ambice jsou, přestože to s momentálním postavením v tabulce zní nereálně, postoupit s Novým Městem do vyšší soutěže.

O víkendu vás čeká Železnice, která po podzimu vládla soutěži, co od zápasu čekáte?

Čeká nás hodně kvalitní soupeř, který ale také nezačal ideálně. Paradoxně musím říct, že naše výkony s kvalitnějšími soupeři rostou, proto věřím, že před domácími fanoušky body proti Železnici urveme.

Co kromě fotbalu děláte?

Priorita je momentálně studium vysoké školy v Praze. Co se sportu týče, rád chodím lézt, ať už do skal nebo na vnitřní stěnu.

Sparta, nebo Slavia?

Sparta.