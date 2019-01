HORNÍ JELENÍ/OPOČNO - Fotbalová mladší přípravka TJ Spartak Opočno (ročník 1998 a mladší) vybojovala na kvalitně obsazeném turnaji v Horním Jelení skvělé třetí místo, přičemž v normálním hracím čase na turnaji nepoznali hořkost porážky.

BRONZOVÁ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Spartaku Opočno se svými fanoušky. | Foto: DENÍK/ Miroslav Sixta

Opočenské fotbalové naděje postupně porazily Holice 2:0 (Ježek 2), Ústí nad Orlicí 3:0 (Ježek, Filip, Šedivý), Roveň 1:0 (Šnajdr). Po remíza v závěrečném m zápase ve skupině s Rybitví 1:1 (Šrámek) se radovaly z postupu do semifinále. Kaňkou turnaje bylo vyloučení mužstva Rybitví, které nastoupilo se třemi staršími hráči (ročník 1997). Chyba byla na straně pořadatelů, jelikož o tom věděli, ale začali to řešit až při posledním zápase ve skupině. V semifinále se opočenský tým utkal s Teslou Pardubice a čtyři minuty před koncem se ujal vedení brankou J. Šedivého, ale Tesla stačila vyrovnat. Na řadu přišly penalty. V nich hráči z Rychnovska ani jednou neuspěli a první neúspěch přímo na hřišti obrečeli. Čekal je boj o bronz. V něm se hned v úvodu po brance M. Šnajdra ujali vedení, ale dvě minuty před koncem bylo srovnáno. Opět přišel na řadu penaltový rozstřel. Rozhodlo se až v páté sérii, v níž brankář Tomáš Franc chytil penaltu. Tentokrát se štěstí usmálo na opočenské mladíky a jejich radost byla nepopsatelná. Kromě krásného poháru za zisk třetího místa přivezli do Opočna i cenu pro nejlepšího hráče turnaje, kterým se stal Jan Ježek. Ve finále zvítězila na penalty Tesla Pardubice nad domácím AFK Horní Jelení. Hráči v euforii na cestě domů zůstali oblečeni v dresech a celou cestu znělo "Nejlepší je Opočno."

V Opočně na caparty v kopačkách čekalo překvapení v podobě besedy s prvoligovým hráčem SK Kladno Lukášem Killarem, dobrušským odchovancem. Killar klukům prozradil něco ze svých fotbalových začátků a jeho cestě až do nejvyšší domácí soutěže I. ligy a pak trpělivě odpovídal na dotazy hráčů i jejich rodičů.

Přehled výsledků – skupina A: AFK Horní Jelení – Paramo Pardubice 4:0, Tesla Pardubice – SK Pardubičky 1:0, Tesla – Paramo 3:0, Jelení – Tesla 1:0, Pardubičky – Paramo 3:0, Jelení – Pardubičky 4:0. Pořadí: 1. Jelení 9 bodů, 2. Tesla 6, 3. Pardubičky 3, 4. Paramo 3 body. Skupina B: Spartak Opočno – SK Holice 2:0, VFŠ LK Roveň – Rybitví 3:0, Opočno – Jiskra Ústí n. O. 3:0, Roveň – Holice 2:1, Opočno – Roveň 1:0, Ústí n. O. – Rybitví 3:0, Opočno – Rybitví 3:0, Ústí n. O. – Holice 0:3, Roveň – Ústí n. O. 1:0, Rybitví – Holice 0:3. Pořadí: 1. Spartak Opočno 12 bodů, 2. Roveň 9, 3. SK Holice 6, 4. Ústí n. O. 3 , 5. Rybitví 0.

O 5. až 8. místo: Pardubičky – Ústí n. O. 1:0, Paramo – Holice 0:2. O 7.místo: Paramo – Ústí n. O. 3:0. O 5. místo: Holice – Pardubičky 1:1 ( 2:1).

Semifinále: Jelení – Roveň 2:0, Tesla – Opočno 1:1 (penalty 2:0). O 3.místo: Opočno – Roveň 1:1 (penalty 4:3). Finále: Jelení – Tesla 0:0 (penalty 0:2).

Induviduální ceny – brankář: Daniel Vik (Jelení), střelec: Tomáš Solil (Holice), hráč: Jan Ježek (Opočno).

Sestava Spartaku Opočno: T. Franc – M. Brožek, J. Franc, Š. Brožek, Ježek, Šedivý, Vrba, Řehák, Šrámek, Krulich, Filip, Šnajdr.