Ve třetí lize má Královéhradecko dvojí zastoupení a v obou týmech došlo k poměrně výrazným hráčským přesunům. Chlumec opustil křídelník Jonáš Kneifel, který to šel zkusit do druholigové Vlašimi, stoper Lukáš Zukal zamířil do Rakouska, Jakub Slavík se vrátil do Trutnova a Marek Kejř do FC Hradec Králové.

Exligový Dominik Soukeník (v modrém) je velkou posilou Chlumce.Zdroj: fkteplice.czNaopak velkou posilou je pro Chlumecké středopolař Dominik Soukeník, jenž naposledy působil v prvoligové Karviné a předtím dlouhou dobu v FC Hradec Králové. Z druholigové Viktorie Žižkov se vrátil halfbek Daniel Finěk. Na stoperský post přišel Ukrajinec Bohdan Rudavskyi (Králův Dvůr), ofenzivní řady zase rozšířil Lukáš Hájek (FC Hradec) a nejnovější posilou je zadák Michal Strasser ze Slavie Hradec Králové, jenž přišel poslední přestupový den.

V hradeckém béčku bylo přece jen o něco méně změn. V kolonce odchodů jsou gólman Jiří Strnad, dále Filip Schmoranz (oba Vysoké Mýto), Petr Šichan, David Kalina (oba Slavia Hradec Králové) a Antoním Mišči (Letohrad). Do mužstva se naopak vrátili již zmiňovaný Marek Kejř (Chlumec nad Cidlinou), Jan Vobejda (Živanice), Marek Kadrmas (Vysoké Mýto) a David Jurčenko (Chrudim).

Divizní Slavii Hradec opustili Ladislav Kundrt (Trutnov) a nyní ještě Michal Strasser (Chlumec nad Cidlinou). Nově ale dres Sešívaných oblékají Petr Šichan a David Kalina (FC Hradec Králové).

Trutnov hlásí příchod obránce Ladislava Kundrta (Slavia Hradec Králové) a především kanonýra Jakuba Slavíka, jenž se vrátil po nepříliš vydařeném půlroce v třetiligovém Chlumci nad Cidlinou. V předešlé sezoně za horaly nasázel v divizi C dvaadvacet branek, teď by jim měl svými góly pomoci k záchraně.

Jakub Slavík (v modrém) se vrátil do Trutnova.Zdroj: fkmb.czTu by si přáli i v Novém Bydžově, k tomu by měly přispět posily Václav Schober (Třebeš), Nicolas Filip (Přepeře) a gólman Štěpán Martinovský (Letohrad). Jedinou ztrátou je Ondřej Špinka (Chlumec nad Cidlinou).

V krajském přeboru nejvíce zaujaly transfery zahraničních hráčů. Aktuálně vedoucí Polici nad Metují sice opustil Američan Jeffrey Minah, ovšem tým posílili jiný hráč z USA Brayden Durbin a z třetiligové Hostouně také Oskar Fotr, jeden z největších českých mládežnických talentů minulé dekády. Při působení ve Slavii Praha nastřílel za mladší dorost v jedné sezoně 50 branek!

Náchod, další aspirant na titul krajského přeborníka a postup do divize, zase přivedl do svého kádru trojici fotbalistů ze sousedního Polska (obránce Kacper Wolak, záložníci Kamil Mlodziński a Oliver Zabrzeski).

Třetí favorit soutěže ze Solnice nějak výrazně neposiloval, kádr rozšířil „pouze“ o gólmana Jana Lehkého z Nového Bydžova a o útočníka s ryze fotbalovým jménem Richarda Dostálka (Kostelec nad Orlicí).

Ve Dvoře Králové nad Labem po podzimu skončili Kwesi Allen a Trevis Byron (oba z Trinidadu a Tobaga), naopak z divize přišli Matěj Jirousek (Trutnov) a David Knespl (Letohrad). Lázně Bělohrad, tým bojující o záchranu, opustil nepřehlédnutelný dvoumetrový Američan Elisha George Pierce.