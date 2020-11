Na mládež ve Velkém Poříčí slyším poslední dobou chválu, kolik máte kategorií a celkově dětí?

Ve Velkém Poříčí jsem začal působit jako trenér v roce 2010. Jsem otec dvou kluků, který hrál spoustu let fotbal, kam jinam by naše kroky směřovaly? Společně s kolegy trenéry se nám podařilo nastartovat opravdový fotbalový boom v našem malém klubu. V minulé sezoně jsme obsadili všechny mládežnické kategorie od dvou přípravkových týmů, měli jsme obsazené mladší a starší žáky, vrcholem bylo, že máme oba dorostenecké týmy v souklubí s SK Babí a samozřejmě dvě mužstva dospělých. V letošní sezoně jsme vytvořili čtyři mládežnická družstva. Do starší přípravky jsme posunuli děti z mladší přípravky, mladší žáky jsme propojili se souklubím z FK Náchod, starší žáci hrají samostatně krajskou ligu U15 a mladší dorost U17 nám hraje taktéž krajskou ligu. V kategoriích starších žáků a mladšího dorostu spolupracujeme s okolními kluby. Sice nám zbyli ještě starší dorostenci, ale ty jsme posunuli do našeho dospělého B-mužstva. Někteří si dokonce zahráli již v podzimní části I. A třídu za naše áčko.

Jaké jsou ve Velkém Poříčí podmínky pro mládež?

Nadstandardní. V roce 2018 prošlo naše technické zázemí obrovskou rekonstrukcí. Byla postavena nová správní budova, v níž se nachází dvě šatny, jedna pro domácí mládež, druhá slouží mužům. Nahoře v patře je obrovská společenská místnost - klubovna oddílu. Musím rovněž zmínit vždy výborně připravené hřiště. Součástí tréninkového zázemí máme jedno tréninkové travnaté hřiště a tréninkovou plochu s umělou trávou a osvětlením. Tyto skvělé podmínky jdou za vedením městyse Velké Poříčí, který naši práci maximálně podporuje. Velký dík patří i našim sponzorům, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za podporu v této nelehké době.

Jak jste byli v jednotlivých kategoriích spokojeni s podzimem?

Začátek letošní sezony se nám dle mého povedl skvěle. Již v srpnu jsme dělali fotbalový nábor určený pro děti všech věkových kategoriích, na trénink se přišlo podívat hodně dětí s rodiči. Skvěle jsme doplnili naše černobílé poříčské barvy dalšími dětmi ve všech soutěžních kategoriích. Samotný start soutěží proběhl v pořádku, děti měly radost, ale bohužel toto se muselo dle nařízení vlády zastavit, což je opravdu velká škoda.

Chcete vychovávat především vlastní odchovance pro A-tým?

Ano, to je náš společný cíl. Chceme jednoznačně vychovávat děti pro naše týmy mužů. V letošní sezoně se nám to díky naší nové koncepci již povedlo. Kluci, kteří začínali v našich přípravkových kategoriích, trénují společně s muži, někteří již odehráli utkání i za áčko. Samozřejmě k fotbalovému životu patří i to, že někteří talentovaní jedinci jsou v hledáčku souseda z Náchoda. Nechceme bránit těmto klukům ve fotbalovém rozletu, proto jsme navázali užší spolupráci právě s trenéry z Náchoda. Pevně věříme tomu, že tito borci se k nám vrátí a budou hlavními tahouny našich barev v budoucnu.

Bohužel vládní opatření v boji proti koronaviru přerušily všechny amatérské soutěže, může to mládeži nějak uškodit?

Každé přerušení soutěží je vždy špatné. Ať hrajete na jakékoliv úrovni. Prostě to není dobré. Zastávám ten názor, že fotbal se hraje venku. Je to skvělá volnočasová pohybová aktivita pro naše děti a mládež. Jsem rád, že i v této blbé době vidím spoustu dětí venku.

Mají hráči individuální plány?

U nás ve Velkém Poříčí nemáme pro děti specializované tréninkové plány. Je to na domluvě trenér - rodič - hráč. Většina rodičů našich dětí žije aktivní život, proto není problém vidět, jak si rodiče doma s dětmi na zahradě přihrávají. Je fajn, když rodiče podporují takto své děti.

Kam byste chtěl, aby se fotbal v Poříčí ubíral?

Budoucnost fotbalu ve Velkém Poříčí je strašně široký pojem. Zkrátím to tak, že naší snahou bylo, je a bude v dalších letech maximálně podporovat mládež, ze které potom bude profitovat celý fotbal ve Velkém Poříčí.

Mladých fotbalistů v dnešní době ubývá, co za tím podle vás stojí?

Bohužel. Tak je tomu i u nás. Ale nemyslím, že by to bylo jen pohodlností, ale ty silné ročníky dětí, které byli v letech 2004 - 2007 jsou bohužel minulostí. Musíme se snažit, co nejvíce oslovovat ty nejmenší a dělat pro ně tréninky zábavnou formou. Vždycky rád na trénincích pozoruji úsměvy dětí a trenérů, to člověka zahřeje u srdce a vím, že tento hráč přijde příště na trénink a bude se těšit na další pokračování této skvělé fotbalové zábavy. Musíme pro to všichni udělat maximum. Musíme dát dětem radost z pohybu.

Dohraje se podle vás letošní sezona?

Moc a moc bych si přál, aby se letošní fotbalová sezona dohrála. Již na podzim jsme se přímo utkali s tím novým virusem, dva týmy jsme měli v karanténě a několik zápasů bylo odloženo. Přeji si, aby se co nejrychleji uvolnila opatření, hráči mohli začít trénovat co nejdříve. Je mi líto nedodělané práce našich trenérů, hráčů na hřišti, diváků v ochozech. Přece jenom jsme fotbal - ten se hraje venku a hlavně pro fanoušky.