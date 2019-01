Rychnovsko - Dobruška nevyužila početní převahu, Rychnov u Rozkoše těsně prohrál.

Ve druhém kole krajského přeboru z trojice týmů našeho okresu naplno bodovalo jen Týniště. Na trávníku nováčka v Orlické Kotlině byli hosté po většinu času lepší a nakonec bez větších problémů dokráčeli k zisku cenných tří bodů.



Dobruška v domácím prostředí, byť hrála více než poločas v početní převaze, uhrála s Policí bod za remízu 1:1. Rychnov sahal v České Skalici po bodech, ale nakonec odjel s prázdnou.

Dobruška – Police n. M. 1:1

Fakta – branky: 45. R. Danč – 12. Čermák. Rozhodčí: Kubišta – Hlavsa, Novotný. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (40. Kollert). Diváci: 200. Poločas: 1:1.



Milan Mikušík, trenér TJ Dobruška: „I s mnoha novými tvářemi v sestavě jsme utkání po herní stránce zvládli dobře. V úvodu zápasu jsme byli po individuální chybě potrestáni gólem. Soupeř měl i další šance, které zlikvidoval gólman Malý. Postupem času jsme si vytvořili dobré příležitosti, ale střely většinou končily těsně vedle nebo nad brankou Police. Vyrovnat se nám podařilo v závěru prvního poločasu, kdy pěknou křídelní akci zakončil gólem Radek Danč. Po přestávce se hosté, kteří hráli bez vyloučeného Kollerta, zatáhli před vlastní šestnáctku a hrozili rychlými brejky. Nebezpečný byl zejména výborně hrající Klapkovský. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit další gól. V rozhodujících chvílích nám chyběla přesnost při zakončení nebo soupeře podržel výbornými zákroky gólman. Remíza je spravedlivá.“

Slavia Hradec – Týniště 0:3

Fakta – branky: 47. Tomášek, 56. Jedlička, 69. Merganc. Rozhodčí: Gereg (Trutnov). ŽK: 7:4. Diváci: 140. Poločas 0:0.



Radek Hrubý, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Určitě jsme narazili na kvalitního soupeře. V úvodní dvacetiminutovce nás domácí téměř nepustili do hry. Poté jsme přece jen převzali iniciativu my, měli jsme i šance, navíc nám rozhodčí neuznal branku. Hrálo se dál a nakonec i ty góly přišly. Spokojenost panuje s předvedeným výkonem i plněním taktických pokynů. Náš tým příkladně bojoval od začátku až do konce, a na tom se dá do budoucna stavět. Byl to z naší strany kolektivní výkon, naše kvalitní hra je příslibem do dalších bojů.“

Česká Skalice – Rychnov 1:0

Fakta – branka: 76. Belák. Česká Skalice: Čejchan – Tolda, Kožený, Goll, Vít – Suchánek, Židík, Kuneš, Belák – Šmíd (84. Chmelík), Voráček (73. Punar). Rychnov nad Kněžnou: Lasák – Pups, Kubec, Lochman, L. Brandejs – Nosek, Bárnet, Stieber, Počtynský (35. M. Brandejs) – Valášek (55. Volný), Zajíček.



Martin Kameník, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou: „ Do Skalice jsme jeli s cílem bodovat, poctivě bránit a udeřit z brejkových situací. V prvním poločase jsme zkušené domácí k ničemu nepustili, zahrávali pouze několik rohových kopů po našich nepřesných a hloupých malých domů. Z naší strany šance Zajíčka (2x) a Počtýnského, který prošel celou domácí obranou avšak bez sil v zakončení, zůstaly nevyužity. Ve 35 min. jsme přišli o zraněného univerzála Počtýnského (výron v kotníku), který jak se později ukázalo citelně chyběl. Do druhého poločasu jsme nastoupili s ještě větším důrazem a s touhou vstřelit vedoucí branku. To se nám bohužel i přes několik velkých šancí nepodařilo. Domácí zazvonili jednou na tyč a jednou je vychytal ve velké šanci Lasák. V 78. minutě přišel trest. Po naši nepřesné rozehrávce domácí nakopli dlouhý míč do naší odkryté obrany a Belák bombou k tyči nedali Lasákovi šanci. Domnívám se že jsme si za předvedený výkon alespoň bod zasloužili.“



Další výsledky: Libčany – Jičín 0:0, Kratonohy – Lhota p. L. 0:0, Dvůr Králové B – N. Bydžov B 3:1, L. Bělohrad – Olympia 0:4, Broumov – Nový Hradec 3:2.

(dr, hl)