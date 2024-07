Nejlepší týmy se mohou těšit také na poháry a věcné ceny. Oceněny budou rovněž tři nejlepší individuality turnaje – nejlepší hráč, nejlepší střelec a nejlepší brankář. Hrát se bude v počtu hráčů 4 + 1 s možností hokejového střídání. Každý tým může mít na soupisce maximálně deset hráčů.

Nejprve by se mělo hrát ve skupinách, poté přijdou na řadu vyřazovací boje. Týmy i hráči si zahrají dosyta, neboť zápasy ve skupinách by se měly hrát dvakrát deset minut, ve vyřazovacích bojích dvakrát dvanáct minut a finále by dokonce mělo trvat dvakrát patnáct minut. Startovné činí 1500 korun, v ceně je i občerstvení pro hráče.

Více informací a přihlášky u organizátora Lukáše Sazimy (telefonní číslo: 736 488 194, e-mail: lukasssazima@seznam.cz). Sobotní turnaj v Borohrádku, dvoutisícovém městečku ležícím v okrese Rychnov nad Kněžnou, se uskuteční v maximálním počtu dvaceti týmů.

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in Premiérový ročník turnaje v malé kopané Sport Cup se uskuteční již tuto sobotu v Borohrádku.