/OSOBNOST DENÍKU/ Zdá se, že fotbalisté Týniště nad Orlicí by mohli absolvovat…

Bývalí fotbaloví reprezentanti, ale i známí sportovní komentátoři či hvězdy českého showbyznysu mají v pátek dorazit do Dobrušky na exhibiční utkání mezi domácí starou gardou a právě osobnostmi z týmu Real TOP Praha, jehož výkop se uskuteční v 16.30 hodin.

Účast přislíbili oslavenec Ivo Ulich (50 let), Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Jan Koller, Pavel Horváth, Luděk Zelenka, Marek Heinz, Václav Svěrkoš, Radek Bejbl, Milan Fukal, Robert Záruba, Jaromír Bosák, Igor Demo, Jakub Děkan, Ivan Trojan a další.

Během zápasu, který bude moderovat Václav Pilný z O2 TV, i po něm proběhne autogramiáda. Vstupné je dobrovolné, občerstvení zajištěno!

Pátek 6. září: zápas stará garda Dobrušky vs. Real Top Praha (16.30).

Sobota 7. září: od 10 do 16 hodin Dětský den (nafukovací skákací hrad, nafukovací třicetimetrová překážková dráha, dětské soutěže atd.).

Neděle 8. září: mistrovské zápasy (10.00 dorost SK Dobruška vs. TJ Sokol Třebeš, 14.15 muži SK Dobruška A vs. SK Jičín A, 17.00 muži SK Dobruška B vs. TJ Baník Vamberk A).