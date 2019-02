Derby v Borohrádku skončilo dělbou bodů, když hosté z Deštného dohrávali bez vyloučeného tvůrce hry Kamila Kaplana. Cenné tři body přivezli hráči Českého Meziříčí z Provodova, naopak Opočno a Černíkovice nečekaně prohrály s týmy ze spodní poloviny tabulky.

Fakta-branky: 22. P. Matějus, 25. Kaplan. Rozhodčí: Šlezingr. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (65. Kaplan). Diváci: 60. Poločas: 1:1. Borohrádek: J. Nývlt, Moravec, Z. Nývlt, J. Matějus, Vojnar, A. Čermák,T. Sazima, J. Čermák (55. Liška), Jedlička (75. Nyč), R. Sazima, P. Matějus. Deštné: Vých, Rudolf, Franc, Kánský, Málek (80. Fidler), Včelák, Drapák, Kaplan, P. Prouza, Hašek (65. Netík), Hájek.

Antonín Čermák, vedoucí mužstva TJ Lokomotiva Borohrádek: „Vstup do utkání se nám vydařil, vytvořili jsme si dvě šance, které jsme však neproměnili. Ve 22. minutě jsme po chybě hostujícího stopera vsítili branku, ale hosté vzápětí po naší chybě vyrovnali na 1:1. Po změně stran byl vyloučen hostující Kaplan, ale nám se i přes početní výhodu moc nedařilo. Nastřelili jsme z trestného kopu tyč, ale to bylo z naší strany vše. Hosté i o deseti ukázali, že jsou zkušeným týmem a několikrát zahrozili z brejků.“

Petr Cejnar, vedoucí mužstva TJ Sokol Deštné v O. h.: „Spravedlivá remíza. Ve druhém poločasu jsme byli lepší než domácí. Škoda vyloučení Kaplana a zranění Málka.“

Častolovice - Probluz 4:1

Fakta-branky: Sehnal 3, Cvejn vlastní. ŽK: 1:6. ČK: 0:3. Rozhodčí: Linhart. Diváci: 90. Poločas: 2:1. Častolovice: Jedlička, Slanina, Suchý, Čihák, Marek (71. Sršeň), Cvejn (75. Maixner), Pavel Mráz, Lux, Brandejs, Kalousek (65. M. Přikryl), Sehnal.

Jan Plašil, trenér AFK Častolovice: „Odehráli jsme dobré utkání a připsali si tak zaslouženě tři body i díky nedisciplinovanosti soupeře, který dohrával po třech červených utkání pouze v osmi hráčích. Pochvalu zaslouží za svůj premiérový výkon Matěj Cvejn a autor hattricku Zdeněk Sehnal.“

Opočno - Babí 0:3

Fakta-branky: Kozák, Martinec, Schrotter. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 1:3. Diváci: 60. Poločas: 0:0. Opočno: Krulich, Lukášek (15. Škrabal), Navrátil (71. Školník), Petr, Čuda (58. T. Přibyl), O. Přibyl, Musil, Hrabala, V. Franc, L. Jelen, O. Polák.

Martin Šnajdr, trenér Spartak Opočno: „První poločas jsme měli optickou převahu, vypracovali si několik šancí, ale v koncovce jsme byli bezzubí. Vázla nám hlavně finální přihrávka. Druhý poločas jsme chtěli zápas rozhodnout, ale byla to z naší strany křeč. Chyběl pohyb, kazili jsme spoustu nahrávek, míč jsme zbytečně na těžkém terénu vodili a přicházeli o něj. Babí nás potrestalo po našich chybách. Lepší nebylo, ale efektivnější v koncovce. Naplno se projevila naše „zimní příprava“ a nesehranost, protože jsme se v této sestavě sešli poprvé právě k mistrovskému utkání.“

Hlušice - Černíkovice 2:1

Fakta-branky: Soumar, Kohout, Handa. Poločas: 1:0. Rozhodčí: Kubálek. ŽK: 2:6. ČK 0:1 (55. Hrouda). Diváci: 50. Poločas: 1:0. Černíkovice: Křoustek, Bárta (62. Bárta), Nosek, Hrouda, J. Hanuš, Handa (63. Mňuk), Pohl, Ficenec, D. Hanuš (75. Stodůlka), Vik, Kolář.

Josef Cejpek, asistent trenéra TJ Sokol Černíkovice: „Náš výkon byl mizerný a na velmi těžkém terénu s výraznou podporou rozhodčích domácí brali všechny body.“

Provodov - Č. Meziříčí 2:3

Fakta-branky: 1. a 64. Chytrý, 30. Baše, 35. Slánský, 80. Ježek. Rozhodčí: Valenta. ŽK: 1:3. Poločas: 1:2. České Meziříčí: Frynta, Kubíček, Jan Tomášek, Kozák, Čiháček, Tetřev, Slánský, Hlavsa (66. Rezek), Kupka (83. Španiel), Ježek, Baše (90. Horký)

David Horký, vedoucí mužstva FC České Meziříčí: „Velmi cenné a zasloužené tři body ze hřiště, odkud se body vozit moc nebudou. Domácí šli do vedení už v první minutě ale Meziříčí trpělivou a pohlednou hrou do poločasu skóre otočilo. Druhý poločas už nebyl z naší strany tak aktivní, Provodov nás dostal pod tlak a vyrovnal. Ale rozhodující slovo měl Ondra Ježek, který do branky uklidil nezištnou přihrávku od Slánského. Zápas nás všechny stál hodně nervů, ale o to je vítězství sladší.“