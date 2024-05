KAM NA FOTBAL: Krajský hit poběží na ČT Sport. Záchranářské derby v Hořicích

/POZVÁNKY/ Fotbalové soutěže jdou pomalu do finiše sezony 2023/2024, takže na spoustě stadionů bude jistě o víkendu o co hrát. Velkým tahákem bude krajskopřeborové derby nedaleko hranic, kde si to rozdá vedoucí Police nad Metují se třetím Náchodem a atraktivitu umocňuje fakt, že tenhle mač bude přímým přenosem vysílat televizní stanice ČT Sport.