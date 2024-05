Z druhé ligy spadla Příbram. Co to může znamenat pro královéhradecký region?

Ve stejné „grupě“ je předposlední rezerva FC Hradec Králové (29), avšak ta momentálně není na sestup. Černého Petra drží ve skupině A poslední Králův Dvůr (25) a předposlední Karlovy Vary (27). Votroci však budou muset ještě nějaké body získat, aby udrželi třetiligovou příslušnost. O víkendu hrají na půdě béčka Teplic a v závěrečném dějství přivítají již jistého vítěze z Velvar.

Z divizního tria Slavia Hradec Králové, Trutnov, Nový Bydžov je na tom nejhůře aktuálně dvanáctý Nový Bydžov. Zatímco první dva týmy by už neměly mít problém se záchranou, mužstvo RMSK Cidlina čeká extrémně těžký finiš – doma druhé Benátky nad Jizerou, venku pátý Turnov a doma sedmý Benešov.

V krajském přeboru je na postup Police nad Metují, které v posledních třech kolech stačí získat čtyři body k udržení vedoucí pozice. Druhá Solnice tak letos nejspíš loňský krajský titul neobhájí. Mizivé šance na první místo má třetí Náchod. O sestupu ještě zdaleka není rozhodnuto. Týká se to posledních čtyř týmů tabulky – posledního Jičína, předposledních Hořic, čtrnáctých Lázní Bělohrad a třináctého Červeného Kostelce. Ty všechny čelí sestupové hrozbě.

Co se týká I. A třídy, tak již jistým postupujícím do krajského přeboru je vedoucí Vysoká nad Labem. O druhé postupové místo si to nejspíš rozdá Železnice s Kostelcem nad Orlicí. Šance trojice Slavia Hradec Králové B, Nový Hradec Králové, Nový Bydžov B jsou už jen v oblasti teorie. O dvou sestupujících do I. B třídy je rozhodnuto, dolů půjdou poslední Nové Město nad Metují a předposlední Miletín.

V I. B třídě mohou o postup usilovat ve skupině A aktuálně vedoucí Kopidlno a druhý Chlumec nad Cidlinou C. V áčkové skupině se rozhodne mezi momentálně prvními Velichovkami a druhým Černilovem. Šance třetího náchodského béčka jsou už pramalé.

Jistotu sestupu do okresu mají oba týmy na posledním místě – ve skupině A Kocbeře, v béčku Zdelov. Také oba celky na předposlední příčce (Vrchlabí B, Hronov) to už mají hodně nahnuté a musel by se stát malý zázrak, aby se zachránily. Stará Paka, čtrnácté mužstvo tabulky skupiny A, musí držet palce Novému Bydžovu, aby se udržel v divizi, jinak půjde dolů také. Nebo musí předskočit Jičín B či Novou Paku, což už je ale téměř nereálné. V béčku ještě nemá jistotu záchrany dvanáctá Javornice.