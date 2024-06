Naopak o sestupu ještě není hotovo. Rozhodne se mezi triem z jičínského okresu (Jičín, Lázně Bělohrad, Hořice). Dolů by měl jít pouze jeden tým, varianta se dvěma sestupujícími týmy (při pádu Nového Bydžova z divize) snad nenastane. O něco klidnější tedy už mohou být v Hořicích. O osudu zbývajících dvou mančaftů rozhodne sobotní mač Česká Skalice vs. Jičín.

To v I. A třídě před posledním víkendem už moc není o co hrát. Do krajského přeboru Vysokou nad Labem doprovodí pohárový šampion z Železnice, sestup do I. B třídy čeká Nové Město nad Metují a Miletín.

O co hrát je rozhodně v I. B třídě. Při záchraně divizního Nového Bydžova budou postupovat tři mužstva. Ve skupině A, která je na tom bodově lépe, si to na dálku rozdají o první místo Kopidlno s Chlumcem nad Cidlinou C. Ve skupině B čeká tentýž souboj Velichovky a Černilov.

Sestup by se měl týkat pouze kvarteta týmů, z každé „grupy“ tedy nejspíš budou padat dva. Z béčka půjdou dolů Zdelov s Hronovem, v áčku jsou jisté zatím pouze poslední Kocbeře. O druhého Černého Petra svedou přímou bitvu Vrchlabí B se Starou Pakou. Vrchlabští potřebují doma zvítězit o dva a více gólů, jinak spadnou a záchranu bude slavit jejich soupeř.