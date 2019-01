Rychnovsko - Zpráva STK OVV ČMFS Rychnov nad Kněžnou ze dne 22. června.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

1. STK schválila 26. kolo OP II. třídy.



2. STK schválila 22. kolo OP III. třídy.



3. STK schválila 18. kolo OP IV. třídy a utkání A3A1704.



4. STK předává rozhodčí do KR: č. 4574 – číslo utkání A2A2206 – pozdní příjezd, č. 2426 – číslo utkání A2A2203 – nedostavení se k utkání ze zdravotních důvodů, č. 4902 – číslo utkání A3A1802 – neoznačení kapitána a nečitelné vyplnění ZOU, č. 2572 – číslo utkání A2A2201 – špatné číslo utkání, č. 2560 – číslo utkání A1A2001 – neoznačení ZK a chybně napsaná střídání.



5. Administrativní pokuty: TK Čermná – neoznačení kapitána – 100 Kč + nečitelné vyplnění ZOU – 100 Kč;

TJ Velešov Doudleby – neoznačení zástupce kapitána A1A2001 – 100 Kč + nečitelné vyplnění ZOU – 100 Kč;

1. FC Rokytnice – nedostatky v ZOU v utkání F1A1304 – 100 Kč;

AFK Častolovice – neoznačení HP rozlišovací vestou číslo utkání A3A1505 – 200 Kč.

Pokuty budou odečteny z vratného vkladu.



6. STK kontumuje utkání A3A1704 TK Čermná – Start Olešnice s výsledkem 3:0 a přiděluje 3 body oddílu TK Čermná nad Orlicí.



7. STK uděluje TJ START Olešnice v O. h. pokutu dle článku č. 21 RS 7000 Kč za svévolné opuštění hrací plochy. Pokutu uhradit v termínu splatné faktury, v případě nedodržení termínu bude oddíl předán DCK.



8. STK schvaluje závěrečnou tabulku OP II. třídy, do krajské I. B třídy postupuje AFK Častolovice. Do OP III. třídy sestupují Baník Vamberk B, SK Dobré a TJ Sokol Černíkovice B.

STK schvaluje závěrečnou tabulku OP III. třídy, do II. třídy postupují SK FC Labuť Rychnov nad Kněžnou a Sokol Javornice. Do OP IV. třídy sestupují FC Kostelec nad Orlicí B, FC Domašín a TJ Sokol Voděrady.

STK schvaluje závěrečnou tabulku OP IV. třídy, do III. třídy postupují AFK Častolovice B a FO Křovice. TJ Sokol Lípa B neprojevila zájem o postup do OP III. třídy a SK Solnice B a SK Dobré B se nepřihlásily do soutěžního ročníku 2011 – 2012.

STK schválila závěrečnou tabulku OP mladších žáků, vítězem se stal TJ Sokol Černíkovice.



9. STK vyzývá FO a následující trenéry k zaslání trenérského průkazu do 28. 6. 2011: Cína Eduard – Petrovice a Marčík Karel – TJ Sokol Žďár nad Orlicí. V případě nedodržení termínu se oddíly vystavují pořádkové pokutě.



10. STK žádá Baník Vamberk o vyjádření ohledně možné kolaudace nového travnatého hřiště do 28. 7. 2011 na adresu předsedy STK.



11. STK schválila rozlosování poháru OFS.



12. STK doporučuje zařadit do soutěže OP IV. třídy mužstvo Union Rokytnice. Union Rokytnice žádá o schválení travnatého hřiště v Mladkově. Oddíl předloží do 28. 6. 2011 tyto náležitosti: kolaudační rozhodnutí STK OÚ, souhlas oddílu Mladkov na pronájem hřiště, organizační řád pořadatelské služby tohoto hřiště. Nebude-li splněno, nebude schválen požadavek na domácí hřiště v Mladkově, totéž platí i pro mladší žáky.



13. STK vyzývá oddíl SK FC Labuť Rychnov nad Kněžnou o zaslání dohody o pronájmu hřiště, kde budou hrát svá domácí utkání.



14. STK uděluje pokutu za nenastoupení ze soupisky dle článku 10 RS: AFK Častolovice – Plašil Václav – 400 Kč; SK Dobré – Dostál Tomáš – 400 Kč; Sokol Javornice – Plesl Tomáš – 400 Kč; SK Solnice – Hartman Radek – 400 Kč, Sedláček Michal – 400 Kč. Pokuty splatné dle faktury OFS.



15. Termínová listina – podzim 2011 – 2012:

Zahájení OP II. a III. třída – NE 14. 8. 2011 – 1. kolo.

Zahájení OP IV. třída – NE 21. 8. 2011 – 2. kolo.

Zahájení mladší žáci – PO 5. 9. 2011 – 1. kolo.

Pohár OFS: 1. kolo – NE 31. 7. 2011, 2. kolo – NE 7. 8. 2011, 3. kolo – ST 17. 8. 2011, semifinále – ST 7. 9. 2011, finále – ST – 21. 9. 2011.



16. STK upozorňuje oddíly pro soutěžní ročník 2011 – 2012 předložit: Hlášenky souhrnné do 8. 7. 2011. Soupisky do 28. 7. 2011.



17. STK blahopřeje vítězům soutěží a postupujícím do vyšších soutěží.



Podzimní aktiv se koná v sobotu 16. srpna 20011 v Česticích od 8.30 hodin.

(stk)