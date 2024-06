Tomáši, jak se stalo, že jste vy i váš spoluhráč dali čtyři góly?

Došlo k tomu zajímavou shodou okolností. Mně se povedly první tři akce, nebo spíš našemu týmu. Dostal jsem dvě přihrávky, dal jsem dva góly. Pak jsem dal třetí, takový typický okresní, kdy se balon dvakrát odrazil ke mně a já ho dorazil do sítě. A Pinky mi pak říkal: To umím taky. On dal potom dokonce čtyři góly za sebou, takže se mu to povedlo pěkně. Tím mě vlastně vyhecoval, abych dal aspoň ještě jeden taky. Ale je pravda, že na můj poslední mi nahrával on sám. Dalo by se říct, že to byl takový typický okresní zápas. Těch šancí je spousta a když se pak daří, proměňují se. Občas se to takhle povede.

Takže mezi vámi proběhlo i vzájemné hecování.

Jo. On i rozhodčí si z nás dělal srandu. Říkal třeba, že Pinky už má čtyři a já jenom tři, tak že bych prý měl zabrat. Takže i sudí se do toho takhle hezky zapojil, bylo to příjemné.

Jaký máte vy osobně gólový rekord v jednom zápase? Dal jste už někdy i víc než čtyři branky?

Myslím, že v loňské sezoně jsem dal v Olešnici šest branek.