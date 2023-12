Votrok Klíma po nešťastné porážce: Zradí vás vlastní trávník na novém stadionu

/VIDEOROZHOVOR/ Dřeli, makali, s favoritem sehráli velmi dobrou partii, ale nakonec smolně padli (0:2) kvůli kuriózní brance. Hradečtí fotbalisté dotáhli osmifinálový duel s pražskou Slavií až do prodloužení, v němž rozhodla situace ze 109. minuty, kdy balon po ne zrovna nebezpečné hlavičce nečekaně propadl pod gólmanem do sítě. „Ačkoliv jsme se asi po většinu zápasu bránili, tak prohrát takovým gólem není úplně fér. Až jsem se začal smát, protože mi to přišlo komické. Balon letěl vedle, ale prostě vás zradí vlastní trávník na novém stadionu. Je to škoda,“ pronesl po utkání stoper Votroků Jakub Klíma. Pětadvacetiletý zadák toho ale řekl po utkání mnohem více. Pusťte si videorozhovor s hráčem.

Pozápasový rozhovor s hradeckým stoperem Jakubem Klímou. | Video: Deník