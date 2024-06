/EURO 2024/ Čeští fotbalisté ve svém úvodním utkání na mistrovství Evropy v Německu ve skupině F neudrželi vedení a s jedním ze spolufavoritů turnaje Portugalskem prohráli 1:2. Skóre otevřel v 62. minutě v Lipsku Lukáš Provod, ale za sedm minut si dal nešťastnou vlastní branku Robin Hranáč a v druhé minutě nastavení dokonal obrat střídající Conceicao. Zápas ve čtyřicetitisícové Red Bull Areně se svým fotoaparátem navštívil Lubomír Douděra, podívejte se na jeho fotogalerii.

Euro 2024, skupina F: Česko - Portugalsko. | Foto: Lubomír Douděra

Skupina F, Lipsko: Česko - Portugalsko 1:2

Fakta - branky: 62. Provod - 69. vlastní Hranáč, 90. + 2. Conceicao. Rozhodčí: Guida - Meli, Peretti - Irrati (video, všichni Itálie). ŽK: Schick - Leao, Conceicao. Diváci: 38 421. Poločas: 0:0.

Česko: Staněk - Holeš (90. + 3. Chorý), Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod (79. Barák), Souček, Douděra - Šulc (79. Ševčík) - Schick (61. Chytil), Kuchta (60. Lingr). Trenér: Hašek.

Portugalsko: Costa - Dias, Pepe, Mendes (90. Neto) - Dalot (63. Inacio), B. Silva, Fernandes, Vitinha (90. Conceicao), Cancelo (90. Semedo) - Ronaldo, Leao (63. Jota). Trenér: Martínez.

„Všichni jsme zklamaní, že jsme dostali v nastaveném čase gól. Musíme se z toho rychle oklepat, za čtyři dny nás čeká klíčový další zápas. Musíme dát hlavy nahoru. Musíme se také i zlepšit, nebyl to úplně ideální výkon. Dostali jsme se do hluboké defenzivy, nepodrželi jsme míč. V první půli to nebyl vůbec dobrý výkon, v druhé půli už to mělo docela grády. Musím přiznat, že Portugalci byli lepší a vyhráli zaslouženě,“ řekl kouč českého týmu Ivan Hašek.

