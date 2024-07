Trenére, už jste vstřebal všechnu tu parádu, všechny ty zážitky, kterých jste se se svým týmem v uplynulém roce zúčastnil? To úplně nevím, bylo toho dost co vstřebávat, ale při rodinné dovolené jsem trošku vypnul, lehce si odpočinul a už jsem připraven na další výzvy, snad budou zážitky taky tak příjemné jako v uplynulé sezoně (usmívá se).

Loni Spartak dohrál sezonu se zápornou bilancí na desáté pozici. Jak se tehdy v klubu celý ročník hodnotil a jaké v té době byly plány do budoucna?

Je pravda, že loňský ročník nepatřil k nejlepším, byli jsme rádi, že jsme se v krajském přeboru vůbec udrželi. Plány byly posílit kádr a být ostatním důstojnou konkurencí, možná atakovat přední příčky, ale že to skončí postupem do divize se nám ani nesnilo.

Do soutěžního ročníku 2023/2024 jste vstoupili dvěma nerozhodnými výsledky. Nálada nejspíš nepanovala ideální, souhlasíte?

Ideální to možná nebylo, ale na začátek to nebylo vůbec špatné, hráči se teprve sehrávali a věděl jsem, že tam prostor pro zlepšení je a jak je vidět byl.

Pak ale do vašeho týmu přišel nový hráč z amerického Ohia. Byl to právě Damani Camara, kdo hnul kormidlem a zcela otočil vývoj sezony? Jak jste ho po celý ten rok vnímal?

Dam byl určitě zajímavým přínosem pro tým, o čemž vypovídá i počet jeho vstřelených branek. Spolu s Braydenem, který ho doplnil v zimní části, skvěle zapadli do týmu a to se teprve začalo točit kormidlo.

Mimochodem o tohoto borce nyní přicházíte. Má podle vás na to prosadit se ve druhé lize? Přece jen je to pořádný skok!

To bude složité, střelecky na to má, ale kondičně a po taktické stránce si jistý nejsem. Mně by se líbil spíše ve třetí lize, tak uvidíme. Určitě mu budu fandit.

Camara patřil k řadě hráčů, kteří na sebe upozorňovali produktivitou. Vy jste ale profesí gólman, v sezoně jste kryl záda mladíčkovi Pavlu Vlkovi. Jak se vám jeho výkony líbily, jak obstál, a počítáte s ním i pro divizi?

Pavel je mladý ambiciózní gólman, který přesně takovou sezonu potřeboval. I když ne vždy byly výkony ideální, tak se z nich poučil a nakonec v pozici jedničky vyhrál krajský přebor. S Pavlem se samozřejmě do divize počítá.

Na začátku června jste v Polici zažili den, na jaký asi nikdy nezapomenete. Televizní derby s Náchodem. Zazněla po něm už spousta slov a hodnocení. Přidejte svá, klidně i nějakou historku.

Ten den byl naprosto úžasný, vše vyšlo ještě lépe, než by jsme si mohli přát. Počasí, předvedená hra, góly, počet diváků. Myslím, že to pro všechny zúčastněné byl opravdu zážitek. A Já za něj ještě jednou všem děkuji.

Výhrou jste se přiblížili titulu krajského přeborníka a ještě ten den odpoledne přišla definitiva. Byly to hodně euforické okamžiky?

Byla škoda, že Solnice hrála až po nás, kdyby byl postup hotový při televizním utkání, tak by to bylo dokonalé. Nicméně většina kádru zůstala na hřišti a zápas Solnice jsme společně sledovali a po závěrečném hvizdu vypukly oslavy, které končily půl noční koupačkou v Polické kašně (směje se).

Není tajemstvím, že v klubu zavládl po zisku trofeje menší (řekněme) chaos. Postoupit či nepostoupit do divize. Jak jste tuto šlamastiku vnímal?

Od zimy jsem tvrdil, že pokud budeme mít tým, který krajský přebor vyhraje, tak by se měla divize přihlásit. Je to pro Spartak příležitost zapsat se do místních fotbalových dějin.

Na sociálních sítích se dokonce začalo probírat, že jste byl odvolán, týden na to, že se k týmu vracíte. Chcete se k tomu vyjádřit? Jak to s vámi momentálně je?

Po zápase s Dobruškou, po oslavě s fanoušky, kdy jsme si převzali pohár, mně a asistentovi bylo oznámeno, že se s námi do další sezony už nepočítá. Bylo to dost nemilé překvapení a co vám budu vyprávět, výrazně nám to všem narušilo oslavy, což mě mrzí. Hned poté se ale strhla vášnivá diskuze, celá kabina se za nás postavila, stejně tak obrovský počet fanoušků a troufám si říct, že pokud bych se nerozhodl i přes ten šok zůstat, tak by divize nebyla. Nejvíc mě na tom mrzí, že skončil můj asistent Michal Bořek, který tu situaci ještě rozdýchává (mračí se). Stejně jako kluci v kabině, tak i já doufám, že si teď odfoukne, nabere sílu, začneme mu chybět a zase se k nám přidá.

Aby byla sezona dokonalá, museli byste vyhrát i Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje. Mrzí doteď penaltové vypadnutí se Solnicí?

Mrzí, ale vyhrát soutěž je pro nás cennější. S asistentem jsme si dali za cíl dovést jeden pohár a ten jsme si splnili.

Jak se těšíte na novou sezonu, jaké v ní budete mít cíle a nakolik je třeba váš tým posílit?

Na novou sezónu se těším, divize je pro mě velká výzva. Cílem je hrát divácky atraktivní fotbal, ideálně sbírat body. Tým se bohužel hodně obmění, posily budou samozřejmě třeba.

close info Zdroj: Michal Malý zoom_in Zápas 29. kola Votrok Krajského přeboru mezi Policí nad Metují a Náchodem zařadil do svého programu kanál ČT sport.

Mimochodem, prozradíte už nějaká nová jména v kádru?

Potvrzeného máme Romana Čápa z Chlumce nad Cidlinou, ostatní posily jsou stále v řešení.

V Německu vrcholí šampionát EURO 2024. Co jste říkal na výkony našich fotbalistů a komu nyní přejete zisk trofeje?

Výkony našeho týmu byly bohužel hodně špatné, víc bych to radši nehodnotil. Zisk trofeje přeji Španělsku, které hraje velmi atraktivní fotbal.

Na závěr prozraďte, kdy v Polici odstartovala letní příprava a co byste rád vzkázal fanouškům Spartaku, kteří byli v uplynulé sezoně určitě nejlepší v soutěži?

Příprava na novou sezonu odstartovala 10. července a fanouškům bych rád vzkázal, že moc děkujeme za podporu, kterou od nich máme, že se pokusíme je nezklamat a že se na ně budeme v nové sezoně těšit.