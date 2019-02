Rychnovsko - V duelu Kostelců bylo úspěšnější domácí mužstvo.

Ilustrační foto | Foto: Vojtěch Podstavek

Zástupci našeho okresu v krajské fotbalové I. A třídě vyšli v 24. kole bodově na prázdno. Opočno po „divokém“ průběhu zkolabovalo na hřišti posledních Janských Lázní. Kostelec nad Orlicí prohrál dvougólovým rozdílem na půdě Červeného Kostelce.

Janské Lázně – Opočno 5:4

Fakta – branky: 23. a 65. Kuric, 39. a 58. Kult, 57. Koblížek – 12. Reichl, 15. O. Přibyl, 55. z pen. a 72. Krištof. Rozhodčí: Svoboda – Krucký, Staněk. ŽK 1:0. Diváci: 50. Sestava Opočna: Klofanda (59. Škrabal) – Polák – Vl. Jelen, Praus, Franc (70. Lukášek) – Fryml, Reichl, Musil, O. Přibyl ( 85. Nožka) – L. Jelen, Krištof (72. T. Přibyl).



Bohuslav Jakoubek, trenér TJ Spartak Opočno: „Pouze část první půle jsme plnili pokyny a hráli to, co jsme si řekli. Výsledkem bylo rychlé vedení 2:0 a tři neproměněné vyložené šance. Hrubou chybou v obranné fázi jsme místo zvýšení vedení dovolili domácím snížit na 1:2. Měli jsme převahu, byli jsme lepším týmem a naše vedení mělo být po poločase výraznější. To, co jsme předvedli v prvních patnácti minutách druhé půle, je jen těžko pochopitelné a těžko se pro to hledá vysvětlení. Místo rychlé kombinace jsme míč zbytečně vodili a ztráceli. Naše defenziva byla naprosto zoufalá. Během čtvrthodiny jsme ztratili utkání, které jsme podle vývoje v prvním poločase měli vyhrát bez větších problémů. V závěru jsme si sice znovu vytvořili tlak, ale podařilo se nám pouze snížit, zatímco soupeř nastřelil břevno a jeden samostatný nájezd zlikvidoval zaskakující gólman Škrabal. Bohužel nekázní a neplněním pokynů jsme se připravili o body. Místo nasazení a bojovnosti, jako tomu bylo v předešlých utkáních, přijeli někteří naši hráči zápas pouze odehrát.“

Č. Kostelec – Kostelec n. O. 2:0

Fakta – branky: 30. Hlava, 60. Liška. Sestava Kostelce n. O.: Dušek – Klapal, Kozel (65. Málek), Hodač, Chochola – L. Šrámek, Kvasnička, Mlynář, Řehák – Švandrlík, Tichý.



Ernest Seifert, trenér FC Kostelec nad Orlicí: „Neodehráli jsme špatný zápas. Vytvořili jsme si dvě šance, ale bez gólového efektu. Naopak jsme domácímu celku usnadnili dát dva góly. Vítězství Červeného Kostelec je zasloužené, můžeme být rádi, že skóre nebylo ještě vyšší. Nyní se musíme soustředit na důležité utkání se Sobotkou.“

Další výsledky: Sobotka – Libčany 0:8, Třebechovice – Jaroměř 4:7, Dvůr Králové B – Slavia Hradec 5:2, Roudnice – Hořice 1:1, Vrchlabí – Černilov 2:0.

1. Libčany 19 1 4 73:16 58

2. Dvůr Králové B 17 4 3 69:29 55

3. Slavia HK 12 5 7 48:38 41

4. Č. Kostelec 10 9 5 34:25 39

5. Roudnice 11 3 10 60:49 36

6. Třebechovice 11 3 10 42:41 36

7. Hořice 9 7 8 34:38 34

8. Vrchlabí 10 3 11 43:44 33

9. Jaroměř 9 5 10 57:56 32

10. Černilov 9 1 14 38:47 28

11. Kostelec n. O. 7 5 12 42:56 26

12. Sobotka 6 5 13 30:53 23

13. Opočno 7 2 15 29:57 23

14. J. Lázně 3 3 18 30:80 12