Exkluzivně

/FOTOGALERIE/ Fotbalový stánek v Chlumci nad Cidlinou těsně sousedí s menší řekou Bystřicí. Na druhé straně je o kus dál větší tok Cidlina. V případě předpovědi větších dešťů a záplav je třetiligový oddíl vždy ve strachu. Nejednou už bylo hřiště zalité. Také letos voda pronikla do areálu FK. „Ale proti tomu, co se děje jinde v Čechách a na Moravě, tak toto není téměř nic,“ říká Martin Firbacher, předseda klubu.

Jak moc jste se v minulém týdnu strachovali při předpovědi extrémních srážek a záplav?

Ze začátku jsme věřili, že všechno proběhne v pořádku, protože řeka Cidlina nejevila téměř žádné známky. Bohužel říčka Bystřice vedle stadionu se chovala úplně jinak a tak jsme od pátku jen sledovali, jak se zvedá její hladina a v sobotu se voda dostala i na plochy v areálu.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in Martin FirbacherKolikrát pamatujete zaplavené hřiště, které těsně sousedí právě s Bystřicí?

Naposledy se tak stalo v roce 2013, kdy byl zaplaven celý areál a bylo to opravdu hodně špatné. Poté se postavily nové kabiny s tribunou, které jsou umístěny výše, a udělala se i opatření u řeky. Bohužel letos to tu máme znovu.

Kdy to bylo nejhorší?

Právě jak jsem říkal, před těmi jedenácti lety.

Když vodní živel přijde, asi se tomu nedá nějak zabránit. Musíte tedy jen doufat?

Ano, doufáte, že to dobře dopadne, odčerpáváte vodu z drenáží, nosíte pytle s pískem, ale pak už to stejně nepomůže. Teď musíme počkat, až opadne voda, abychom mohli vyčíslit škody. Věřím, že to bude co nejdříve. Ale proti tomu, co se děje jinde v Čechách a na Moravě, tak toto není téměř nic.

close info Zdroj: Martin Firbacher zoom_in Na hřiště v Chlumci nad Cidlinou znovu pronikla voda.