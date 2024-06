/EURO 2024/ Den D je tu! Čeští fotbalisté úterním večerním zápasem s favorizovaným Portugalskem vstupují do mistrovství Evropy v Německu. Pozorně ho bude sledovat i Vladimír Blažej, v Královéhradeckém kraji dlouholetý funkcionář a trenér, jenž momentálně vede Železnici, se kterou v minulých dnech slavil postup do krajského přeboru a také zisk pohárové trofeje. Čtyřiašedesátiletý kouč se po dobu šampionátu bude dělit s čtenáři a fanoušky o své zajímavé postřehy, týkající se hlavně českého týmu.

Fanoušci během utkání Česko - Severní Makedonie. | Video: Petr Tomeš

Co očekáváte od zápasu s Portugalskem?

V tomto případě konfrontaci dvou rozdílných herních stylů. Portugalci jsou jakýmsi kompilátem fotbalu tiki-taka a přímočarosti, proti tomu bude stát náš středoevropský styl. Pokusím se předvídat, že držení míče bude hodně na straně soupeře, což ovšem nemusí nic řešit. Výsledek se bude řešit v šestnáctkách a tam to bude o odpovědnosti, vykrývání prostorů a hodně o výkonu brankářů.

Blažej: Silná čtyřka v bojích o medaile, zazáří Mbappé. Jak vidí český tým?

Mohli by Češi favorita případně něčím zaskočit?

Osobně si myslím, že bychom měli zvolit čtyřobráncový systém s převahou explozívních typů jak na krajích, tak minimálně v jednom případě na pozici stopera. To samo platí i o záloze, zejména v křídelních prostorech. Pokud zvolíme pomalejší typy hráčů, bude to voda na mlýn reprezentantů Pyrenejského poloostrova. Myslím, že všichni tušíme, které hráče českého výběru mám na mysli.

Vladimír Blažej, trenér Železnice.Zdroj: z klubuJakou základní jedenáctku a rozestavení byste zvolil?

Částečně jsem odpověděl v předchozí reakci. Nebál bych se Hranáče, Coufala, Juráska, Lingra, Douděry, neměl by chybět Provod a díky svému umění napadat Kuchta. Zbytek sestavy by měly tvořit zřejmě tradiční opory, které nejspíš trenér Hašek nevynechá, předpokládám, že to bude Krejčí, Souček a Barák, ti však k sobě potřebují pracanta. V brance vidím Staňka. Abych to tedy dostal do základního rozestaveni, tak bych volil 4 - 1 - 4 - 1. Díky nominaci máme následně hodně možností reagovat na vývoj zápasu.

Dá se předpokládat, že z našeho pohledu budou rozhodovat až zbývající dva zápasy. Přesto, jak velkou váhu přikládáte vstupnímu duelu?

Pokud uspějete, třeba jako Slováci s Belgií, nebo uhrajete bod, získáváte určitý psychický drajv a větší emoční stabilitu. Pokud prohrajete, pak v čtyřčlenných skupinách již musíte. A muset třeba proti Gruzii, to už je zátěž. Každý vstupní duel hodně ovlivní další účinkování, myslím, že dobrým příkladem bylo naše vstupní vítězství na minulém EURU 2021 se Skotskem. Tato výhra spolu s nádherou Patrika Schicka tehdy tým výrazně nakopla. Takže velká váha…