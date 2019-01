Rychnovsko - Oba zástupci z Rychnovska v krajské I. A třídě na domácí půdě pouze remizovali.

Dobruška – Libčany 0:0

Do přestávky souboje o třetí příčku se oba celky prezentovaly taktickým výkonem, takže diváci se před brankami nedočkali téměř žádných šancí. Nejnadějněji vypadala ta ve 26. min., kdy Dostál na penaltě vybídl zpětnou přihrávkou ke skórování Haška, ale ten skrumáž před sebou neprostřelil. Pět minut po změně stran Hašek vyslal do křídla L. Danče, po jehož přihrávce vypálil J. Mikušík bodlem těsně vedle. O dvě minuty později zahráli hosté trestný kop, k odraženému míči se dostal Adlaf, ale mířil těsně nad. Za chvíli na druhé straně Hašek vybídl ke skórování L. Danče, jenž se na šestnáctce mohl brankáře zeptat: „Kam to chceš?“, místo toho poslal lehký pozdrav placírkou přímo do náruče. Po hodině hry hlavičkoval Hašek, ale gólman Tošovský byl na místě. Největší šance obou týmů se zrodily okolo osmdesáté minuty. Nejdřív z pravého křídla odcentroval Jarkovský a Haškova hlavička orazítkovala břevno libčanské svatyně. Za tři minuty pálil nepřesně z voleje opět Hašek po Hlavsově centru. Hosté se do gólovky prosadili v 83. min. po chytré narážečce středem dobrušské obrany. Moník se ocitl sám před Šrámkem, ale rozhodl se míč si ještě posunout, na což domácí gólman reagoval pohotovým odvážným pádem pod nohy a superšanci Libčan zmařil. V závěrečné pětiminutovce Hašek vyslal dopředu L. Danče, ale obránce mu střelu stačil zblokovat. Poslední slovo měl J. Mikušík, který po Haškově prodloužení hlavou, pálil nepřesně z ostrého úhlu.

Milan Mikušík, trenér TJ Dobruška: „Soupeř podal velmi sympatický výkon. Nepřijel s defenzivní taktikou a svoji snahu rozhodnout ve svůj prospěch dokazoval až do konce zápasu. Vytvořili jsme si víc možností ke vstřelení branky, ale naše střelecká potence se momentálně nachází na bodě mrazu. To byl hlavní důvod, proč jsme Libčanům dovolili odvézt bod.“

TJ Dobruška: Šrámek – Horák - Jarkovský, T. Zilvar, Effenberk – Dostál (71. Alt), Mikušík, Zrzavý (76. Hlavsa), A. Zilvar – L. Danč (89. R. Danč), Hašek.

Kostelec nad Orlicí – Roudnice 2:2

Sedmý celek tabulky byl v Kostelci hned od začátku lepším týmem, který se lépe pohyboval. Už v 5. min. si za domácí obranu naběhl Krejcar, ale hlavičkoval nad. Kostelec se do hry dostával pomalu. V 15. min. se po přetaženém rohu dostal ke střele Klapal a odražený míč hlavičkoval Chochola pod břevno. Brankář Roudnice jej s pomocí břevna dokázal uklidit do bezpečí. V 19. min. šli domácí do vedení, když po centru si hostující obránce nerozuměl s brankářem a srazil si míč do vlastní sítě. Hosté odpověděli rychle. Ve 23. min. si na centrovaný míč naběhl Krejcar a nedal Matouškovi šanci – 1:1. Ve 25. a 34. min. měli hosté další dvě stoprocentní šance, kdy se jejich hráči ocitli za obranou, ale doslova je zazdili. Podobně dopadl v 53. min. kostelecký Karnas a po hodině hry neskončila v síti ani střela Šrámka z malého vápna. Pak se hra se odvíjela většinou ve středu hřiště. V 72. min. přišla jednoduchá kombinace domácích, kdy míč putoval po ose Řehák – Mlynář – Karnas. Posledně jmenovaný z malého vápna uklidil míč do sítě - 2:1. Hosté zvýšil obrátky a během několika minut se dostali do dalších stoprocentních šancí. Ale jejich střelci nemířili přesně. Až přišla 79. min., v níž odkopnutý míč od vlastní branky trefil na rohu velkého vápna ruku Mlynáře. Rozhodčí odpískal přísnou penaltu a Krejčík vyrovnal na konečných 2:2. Po rozehrávce mohli Kostelci vrátit vedení Pinkas, Karnas a Bolehovský, ale všichni na malém vápně minuli prudký centrovaný míč.

Stanislav Procházka, trenér FC Kostelec n. O: „Hosté byli lepší, lépe se pohybovali a kdyby proměnili šance, mohli vyhrát. My jsme hráli na velkém prostoru do hloubky i do šířky, což soupeři vyhovovalo a dokázal z toho těžit. Řadě našich hráčů se nedařilo, pochválit mohu snad jen Mlynáře. Remíza je pro nás ziskem.“

Branky: 19. vlastní, 72. Karnas – 23. Krejcar, 79. Krejčík z pen. Poločas: 1:1. ŽK: 4:1.

FC Kostelec nad Orlicí: Matoušek – Mitana (90. Chaloupka), Hodač, Klapal, Šrámek (67. Kvasnička) – Mlynář, Řehák, Chochola, Bolehovský - Karnas, Pinkas (85. Žežule).