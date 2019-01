Dobruška - Nováček ztratil vedle tří bodů rovněž klíčové hráče Doubka a Hájka.

Vysokým vítězstvím České Skalice skončilo utkání třináctého kola krajského fotbalového přeboru v Dobrušce (1:7). Vývoj střetnutí poznamenalo dvojnásobné vyloučení domácích hráčů v závěru prvního poločasu.



Domácím, kteří nastoupili bez zraněného Čady, nevyšel úvod utkání. Již ve 4. min. Diviš z trestného kopu orazítkoval levou tyč Malého branky a nikým neatakovaný stoper Kožený hlavou otevřel skóre – 0:1. O minutu později zakončil Diviš svůj únik přes půl hřiště křížnou střelou k tyči – 0:2. Další gól měl na hlavičce Kožený, ale domácí gólman míč v poslední chvíli vyrazil. Z další akce po rohovém kopu si Merganc pohotově zpracoval míč a z otočky upravil na 0:3. Pro domácí to byla ledová sprcha, ale svým výkonem hostům vše usnadnili. Českoskaličtí hráči měli hodně prostoru ke kombinování, byli agresivnější a rychlejší. Dobruška odpověděla hlavičkami Danče a Hájka, ale obě skončily vedle. V pohodě hrající hosté mohli zvýšit své vedení v 36. min., kdy Merganc z levé strany našel před brankou Kozu, jehož hlavičku Malý vytěsnil na břevno. Ve 40. min. Merganc vybídl ke skórování Diviše, ale ten prováhal vhodný okamžik k zakončení. Dobruška se snažila dostat zpět do hry a první velkou šanci si vytvořila v 42. min., kdy po pasu Hájka postupoval Dostál sám na branku, ale jeho střelu Čejchan vyrazil.



Od úvodního hvizdu bylo utkání hodně nervózní jak na trávníku, tak v hledišti. Olej do ohně přiléval svými nepřesnými výroky rozhodčí Martin Dujsík. Jeho vystoupení vyvrcholilo ve 44. min., kdy byl v šestnáctce faulován Doubek a sudí místo penalty dal dobrušskému stoperovi druhou žlutou kartu za simulování a předčasmě jej poslal pod sprchy. To však nebylo vše. Za protesty obdržel druhou žlutou kartu rovněž dobrušský kapitán Hájek a následoval Doubka do kabin. Tím bylo prakticky o výsledku utkání rozhodnuto. Tečku za hektickým prvním poločasem udělal Kožený, jehož hlavičku do šibenice Malý bravurně vyrazil.



Po změně stran domácí kouč Milan Mikušík sáhl k trojnásobnému střídání a utkání se dohrávalo víceméně z povinnosti. Domácí v početním oslabení drželi se soupeřem krok do 57. minuty, kdy Merganc z trestného kopu obstřelil zeď – 0:4. Čestný úspěch Dobrušky zaznamenal v 58. minutě Mikušík, jenž proměnil penaltu nařízenou za ruku Huňáka. Po hodině hry vstřelil po úniku do otevřené obrany svou třetí branku Merganc – 1:5. Na druhé straně se v 73. min. probil obranou Dostál, udělal kličku gólmanovi a z úhlu nastřelil břevno. Konečnou podobu utkání daly gólové střely Chmelíka a Kozy.



Česká Skalice udělila dobrušskému nováčkovi tvrdou lekci. Svěřenci kouče Miroslava Vodehnala podali kvalitní výkon a zaslouženě zvítězili. Domácím se hrubě nevydařil úvod utkání, kdy po čtvrthodině prohrávali o tři góly. Naději na úspěch pak definitivně pohřbil sudí Dujsík dvojnásobným vyloučením dvou klíčových hráčů Dobrušky.