/FOTO/ Čeští fotbalisté se vrátili ze soustředění v Rakousku, během kterého v pátek porazili Maltu vysoko 7:1, a mají už před sebou pouze poslední přípravné střetnutí před začátkem mistrovství Evropy. V něm se v pondělí v Hradci Králové představí proti výběru Severní Makedonie. Utkání, které hostí vyprodaná Malšovická aréna, startuje úderem 18. hodiny.

Nedělní večerní tisková konference v Hradci Králové. | Foto: Lubomír Douděra

Závěrečná příprava má pro nároďák za úkol navázat na páteční výhru a vítězně se naladit na EURO. Dá se předpokládat, že proti Severní Makedonii vyběhne úplně odlišná sestava než proti Maltě. Trenér Ivan Hašek už dopředu deklaroval, že hráče protočí, aby si zahráli všichni, a nikdo neodehraje ve dvou zápasech 180 minut.

„Pracujeme každý den v tréninku na tom, jak chceme hrát. Pro nás je důležité, že máme na všechny posty zdvojené možnosti. Proti Makedonii opět dostanou možnost jiní hráči, ale nechte se překvapit, nechci o základní sestavě nic moc prozrazovat,“ uvedl Hašek na nedělní večerní tiskové konferenci v Hradci Králové.

Český trenér Ivan Hašek.Zdroj: Lubomír DouděraA co řekl český kouč na adresu soupeře ze Severní Makedonie? „Vypadá to, že to není soupeř zvučného jména, ale porazili Itálii, remizovali s Anglií. Mají tam hráče z dobrých soutěží, nebude to opravdu lehký soupeř. Oni sem určitě nepřijeli prohrát.“

Oproti pátečnímu duelu s Maltou se v pondělí bude hrát úplně jiné utkání, ve zcela rozdílné atmosféře. Zatímco v rakouském Grödigu panovala komorní atmosféra a na stadionku bylo všechno slyšet, vyprodaná Malšovická aréna by měla být přesným opakem a fanoušci by českým fotbalistům měli přiblížit atmosféru šampionátu.

Český obránce Martin Vitík.Zdroj: Lubomír Douděra„Hráli jsme tu s jednadvacítkou proti Islandu a tehdy jsem říkal, že tu byla suverénně nejlepší atmosféra. Věřím, že tentokrát bude ještě lepší. Vše tady nasvědčuje a pomáhá tomu, že se může vytvořit skvělá kulisa,“ pronesl obránce Martin Vitík.

Z nového hradeckého stadionu byl unešený i lodivod. „Jsem tu poprvé. Udělalo se tady obrovské množství práce a musí tu být krásné hrát, je to fakt parádně uzavřený stadion. Mám radost, že zde můžeme hrát,“ poznamenal Ivan Hašek.

Z nominace na EURO Čechům bohužel vypadl Michal Sadílek, jenž v sobotu nešťastně upadl na kole a má tržnou ránu v oblasti bérce. To znamená jediné: do Německa s týmem neodcestuje.

Češi vyrazí do dějiště evropského šampionátu ve čtvrtek 13. června. V základní skupině se střetnou postupně s Portugalskem (18. června v Lipsku), Gruzií (22. června v Hamburku) a Tureckem (26. června v Hamburku). Do vyřazovací fáze postoupí dva nejlepší týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší mužstva z třetích míst.

Hrdí lvi.Zdroj: Lubomír Douděra