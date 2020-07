Podle loňského umístění byly týmy tradičně nasazeny do dvou čtyřčlenných skupin. Skupinu A tvořily trojnásobní obhájci z Luhačovic, dále Klímkovice, Mšené Lázně a domácí Velichovky. Druhá skupina nabídla hned tři týmy z východu Čech. Loni stříbrnou Železnici čekal pikantní souboj s nedalekými Lázněmi Bělohrad, dále se zakladateli turnaje Janskými Lázněmi a nejvzdálenějším účastníkem turnaje, který dorazil až ze západu Čech Konstantinovy Lázně.

Právě duel Lázně Bělohrad vers. Konstantinovy Lázně odstartoval sobotní zápasy ve skupinách, když Východočeši potvrdili roli favorita a zvítězili 5:0. Zahanbit se pak v prvním kole nedal ani druhý zástupce z okresu Jičín. Železnice se však na výhru nad sympaticky hrajícími Janskými Lázněmi nadřela až dost, ale vítězství 2:1 přece jen uhrála. Mezi tyto zápasy se při pravidelném střídání skupin vklínil zápas Klimkovic a Mšených Lázních. Zde rozhodl jediný gól a tři body pro tým nedaleko od Ostravy. Úvodní kolo zakončilo utkání obhájce prvenství z Luhačovic a domácích Velichovek. Domácí však nedali kůži lacino a do posledních minut bojovali alespoň o bod, favorit však těsnou výhru uhájil.

Následovalo slavnostní zahájení, kam před hlavní tribunu přivedli malí fotbalisté místního klubu hráče a funkcionáře všech týmů. Kromě ředitele turnaje Romana Sršně a starosty obce Velichovky Jiřího Lebedinského se slova ujali mimo jiné například hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán či fotbalový trenér Ladislav Škorpil. Na turnaj však postupně dorazili i další fotbaloví funkcionáři, mezi nimi Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého fotbalového svazu, předsedové okresních fotbalových svazů Hradec Králové a Náchod Martin Zbořil a Petr Vítek. Část turnaje si nenechal ujít ani fotbalový internacionál Pavel Černý st. nebo lékařská kapacita Jiří Váchal.

Druhé kolo přineslo jasnou výhru Železnice nad Konstantinovými Lázněmi a poté podruhé zvítězily i Luhačovice nad Mšenými Lázněmi. Snaživé Janské Lázně dlouho vzdorovaly silnému Bělohradu, ale favorit rozhodl jedinou brankou těsně před koncem. Druhé kolo uzavřely opět domácí Velichovky, které k radosti domácích příznivců porazily 2:0 Klimkovice.

Vše tak vyřešilo až poslední kolo. Janské Lázně byly za svoje výkony odměněny a porazily Konstantinovy Lázně 3:1. Pak však nastalo velké zklamání pro domácí Velichovky. Ty na začátku druhé půle ještě vedly nad Mšenými Lázněmi 2:1, poté však přišla černá pětiminutovka a čtyři branky v síti domácích odvála akcie pořádajícího týmu na dobré umístění. Závěr prvního hracího dne měl nabídnout zápasy a čekalo se, že budou ozdobou turnaje. Prestižní derby dvou jičínských týmů však žádné úchvatné představení nenabídlo. Asi nejvyhrocenější utkání na turnaji přineslo výhru 2:0 pro Lázně Bělohrad, které vrátily Železnici rok starou porážku a zajistily si finále. Již před posledním zápasem měly finálovou vstupenku zajištěnu Luhačovice, když proti Klimkovicím uhrály jedinou remízu celého dne. Z ní však měly radost více Klimkovice, neboť bod je posunul z průběžné čtvrté příčky na konečnou druhou. Paradoxní situace: Klimkovicím stačila na druhou pozici ve skupině jediná vstřelené branka ze tří zápasů.

Nedělní zápasy o umístění nabídly čtyři zápasy. V tom prvním o sedmou příčku si domácí Velichovky částečně spravily chuť na týmem Konstantinovy Lázně a výhrou 3:0 se rozloučili se svými diváky. Janské Lázně už pak nenavázaly na slibné výkony ze soboty a Mšeným Lázním podlehly 0:4. Třetí příčku vybojovala Železnice po těsné výhře 1:0 nad Klimkovicemi. Finále bylo jasnou záležitostí Luhačovic. Ty přehrály Lázně Bělohrad bezpečně 3.0 a opět přepisovaly rekordy Lázeňského poháru, neboť jako první tým vyhrály počtvrté v řadě.

Konečné pořadí: 1. FK Luhačovice, 2. TJ Lázně Bělohrad, 3. TJ Sokol Železnice, 4. TJ Klimkovice, 5. TJ Sokol Čechie Mšené Lázně, 6. SK Janské Lázně, 7. TJ Velichovky, 8. TJ Sokol Konstantinovy Lázně.

Nejlepším hráčem byl vybrán kapitán vítězů Ondřej Červenka. Cenu pro nejlepšího brankáře převzal Michal Báča z Klimkovic a nejlepším střelcem se s pěti zásahy stal Ondřej Bursch ze Mšených Lázní. Nejslušnější tým byl vyhlášen celek Konstantinových Lázní.

43. korálek Lázeňského poháru tak byl navlečen a pomyslnou štafetu přebírá Železnice, která příští rok pořádá již 44. ročník. Lázeňský pohár zůstane na východě Čech i za dva roky, to se pořadatelství neposune příliš daleko, neboť se týmy sjedou do Lázní Bělohrad. Do Velichovek by se podle aktuální dohody měl turnaj vrátit opět za šest let, tedy v roce 2026.

Lubomír Douděra