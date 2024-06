Michael Ptáček, obránce SK Solnice (krajský přebor)

1. Letos to dle mého názoru bude velmi zajímavý turnaj, který má mnoho adeptů na vítězství. Osobně bych to však nejvíce přál Anglii, která má nabitý kádr a už by si konečně zasloužila vyhrát trofej.

2. Věřím, ze Česko postoupí ze skupiny z druhého místa a že by mohlo zatápět favoritům díky své organizované a defenzivní hře. Myslím si však, že skončíme ve čtvrtfinále.

3. Nejlepším střelcem turnaje se stane Harry Kane.

Michael Ptáček.Zdroj: Eva Šebová