Rychnovsko - Nejvyšší krajská fotbalová soutěž pokračovala 26. kolem.

Hattrick zaznamenal v utkání v Chlumci nad Cidlinou týnišťský záložník Jiří Vydarený (na snímku vpravo v duelu s Rychnovem) a výraznou měrou přispěl k vítězství svého týmu. | Foto: Vojtěch Podstavek

Fotbalisté Týniště si spravili chuť po nevydařeném domácím souboji se Slavií Hradec Králové (0:3) a po divoké gólové smršti zvítězili v Chlumci nad Cidlinou hokejovým výsledkem 7:3! Přestože parta Radka Hrubého v průběhu utkání prohrávala už 0:3, nakonec vývoj senzačně otočila a čtyři kola před koncem soutěže tak stále zůstává ve hře o titul krajského přeborníka.

Rychnovští na půdě posledních Hořic nezopakovali výkon z domácího utkání s hradeckou Olympií a odjeli s prázdnou. O jejich prohře rozhodl gól v 88. minutě. K domácím se přiklonilo štěstí a na jaře se poprvé radovali ze zisku třech bodů, když devětkrát prohráli a jednou remizovali (v Chlumci nad Cidlinou 2:2).

Dobruška v Lázních Bělohrad dokázala dvakrát odpovědět na vedení domácího týmu, ale po chybě inkasovala třetí gól. Svěřenci trenéra Bohuslava Jakoubka si vytvořili více střeleckých příležitostí, ale bez gólového efektu. Kaňkou na utkání byl likvidační zákrok na Dostála, který musel odstoupit již v 27. minutě.

Chlumec – Týniště 3:7

Radek Hrubý, trenér SK Týniště nad Orlicí: „Po našich nevydařených zápasech v minulých kolech jsme tentokrát moc chtěli uspět. Věděli jsme, že to však bude hodně těžké, protože Chlumec hrál v posledních zápasech opravdu výborně. Vytvořili jsme si sice nějaké příležitosti, které jsme však neproměnili a soupeř nás za to potrestal. Prohrávali jsme už 0:3, ale v dalším průběhu jsme však předvedli nevídaný obrat a za stavu 3:5 už bylo potom o výsledku prakticky rozhodnuto.

Jsem proto spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Mrzí nás sice tři obdržené góly, na druhé straně si nesmírně cením toho, že ani při tříbrankovém vedení domácích to kluci nezabalili. Věřili, že se to dá zvrátit a nakonec to skutečně dokázali. Bylo vidět, že mají chuť do hry, šli odhodlaně za vítězstvím a po závěrečném hvizdu rozhodčího se po zásluze radovali ze zisku cenných bodů."

L. Bělohrad – Dobruška 4:2

Bohuslav Jakoubek, trenér TJ Dobruška: „Ve vyrovnaném zápase nám chybělo trochu štěstí a větší klid při zakončení. Hrálo se nahoru, dolů. My jsme domácím hrubou chybou nabídli zvýšení na 3:2 a sami jsme obrovskou šanci na vyrovnání propásli. Domácí byli nebezpečnější při standardkách, my jsme se zase častěji dostávali do zakončení střelbou. Hodně nás oslabilo zranění Dostála již ve 27. minutě, kdy likvidační faul na něho ocenil rozhodčí pouze žlutou kartou. Bohužel, celkový výkon rozhodčích nelze označit jinak než hanebným."

Hořice – Rychnov 1:0

Jan Chasák, trenér FC Spartak Rychnov nad Kněžnou: „Je s podivem, že jeden zápas zahrajeme dobře a v druhém herně propadneme. Díky tomu domácí zaslouženě vyhráli."