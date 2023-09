OSOBNOST DENÍKU: V 78. minutě zápasu 5. kola I. A třídy si postavil míč na penaltový puntík a střelou doprostřed branky rozhodl utkání proti Kunčicím. Fotbalista Kostelce nad Orlicí Lukáš Říha proměněnou desítkou rozhodl divácky atraktivní mač, který skončil výhrou celku z Rychnovska 5:4. Svěřenci trenéra Jaroslava Novotného tak dali zapomenout na krutou prohru z minulého zápasu proti Železnici. Jak divoký duel viděl střelec vítězné branky Říha?

Rozhodující moment zápasu mezi Kostelcem nad Orlicí a Kunčicemi. Lukáš Říha proměnil penaltu na 5:4. | Video: FK ROJEK Kostelec nad Orlicí

O uplynulém víkendu jste v bláznivém zápase porazili 5:4 Kunčice, vzpomenete si na nějaký podobný duel?

Diváci museli být spokojeni, trenéři už asi tak ne. (směje se) Já si asi na podobný zápas nevzpomenu, ale vypadá to, že hráči Kunčic už jsou na podobné průběhy duelů zvyklí. V předchozím utkání dokázali porazit Vysokou nad Labem stejným výsledkem.

Vy jste zápas rozhodl proměněnou penaltou ze 78. minuty, byl jste nervózní?

Nervózní jsem nebyl, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, kam penaltu kopnu. I s trochou štěstí jsem ji proměnil, takže vše v pořádku.

Můžete váš pokutový kop popsat?

Já fakt netušil, kam ji dát. Nakonec jsem se rozhodl pro střed branky, gólman Kunčic si na míč sáhl, ale naštěstí to skončilo v brance a byl z toho vítězný gól na 5:4. Zbytek duelu už jsme si pohlídali.

Byl to trochu i zápas blbec, když jste si dali dva vlastence?

Byla to trošku divočina. (směje se) Co se týká útočné fáze, tak si myslím, že dobré, pět branek mluví za vše. A to jsme si ještě vytvořili šance, které jsme nedokázali proměnit. A abych odpověděl na otázku, ty dva vlastní góly padly po snaze zablokovat soupeřovu střelu, takže bych řekl i trochu smůla.

V sezoně už jste vstřelil pět branek, spokojenost?

Za pět branek jsem moc rád. Kdyby to takhle pokračovalo, tak bych se nezlobil.

Jaká je vaše hlavní úloha na hřišti?

Od trenéra Novotného dostávám více volnosti než u předešlých koučů. Hlavní úlohou je pro mě být co nejvíce na míči a být co nejvíce nebezpečný pro obranu soupeře.

Důležité tři body pro nabrání sebevědomí po předchozí prohře v Železnici?

Prohra se Železnicí určitě mrzela. Pro nás jen dobře, že jsme se před domácím publikem vrátili zpátky na vítěznou vlnu a získali jsme tři body.

Kostelec loni sestoupil z krajského přeboru, je cílem se do něj hned vrátit?

Kdyby se to povedlo hned tuto sezonu, bylo by to samozřejmě skvělé, ale musím říct, že pro klub to není priorita. Důležité pro nás bude naučit se znovu vyhrávat a udržet skvělou tréninkovou docházku. Pokud se podaří bojovat o postup, tak jedině dobře.

Jak jste spokojen se vstupem do ročníku?

Se vstupem do soutěže jsem spokojený. Všechny zápasy nám ukázaly, na čem musíme zapracovat.

Koho vidíte jako hlavní konkurenty v boji o první příčku?

Jako favorita soutěže bych viděl Vysokou nad Labem, která se bude chtít určitě po roční odmlce vrátit zpět do krajského přeboru. Dále je to rozhodně ambiciózní béčko hradecké Slavie.

Právě proti Slavii nastoupíte už v sobotu po obědě, co od duelu očekáváte?

Kvalitní utkání, kde si myslím nastoupí i někteří hráči ze širšího kádru A-týmu hradecké Slavie. Pro nás další zápas, který chceme zvládnout a vyhrát.