Dobruška - Na Městském stadionu v Dobrušce se odehrálo okresní derby I. A třídy se zcela rozdílnými poločasy.

Dobruška – Kostelec 2:2

Kostelecký tým začal souboj okresních rivalů nebojácně. Byl aktivnější a v 9. min. se dostal do vedení poté, co se Karnas individuálně prosadil přes tři bránící hráče a umístěnou střelou nedal brankáři Šrámkovi žádnou šanci – 0:1. Domácí sice po dvou minutách zahrozili Zrzavého centrem od brankové čáry, ale k nabíhajícímu Haškovi se míč nedostal. Hned z protiútoku zahájil galapředstavení neproměněných gólovek osmnáctiletý kostelecký talent Kvasnička. Nejprve poslal míč vedle pravé tyče dobrušské svatyně, za další minutu z ideální pozice přestřelil zívající domácí branku a ve 36. min. z pár metrů hlavičkoval do tyče, když mu míč výborně naservíroval Pinkas. Ten se předtím šikovně zbavil obránce a položil si na zem i gólmana Šrámka. Ze tří tutovek, které měly skončit gólem, Kvasnička neskóroval, ale ve 20. min. vypálil ze dvaceti metrů a Šrámek se za míčem, který rozvlnil síť v levém horním růžku, jen bezmocně ohlédl – 0:2.

V úvodu druhé půle Dobrušští viditelně přidali a měli častěji míč na svých kopačkách. Před branku Kostelce se ale příliš nedostávali. Po hodině ale uhodil blesk z čistého nebe. Mikušíkův trestný kop od postranní čáry „uklidil“ do kostelecké branky razantně hlavičkující Tomáš Zilvar – 1:1. Zaskočení hosté během minuty prožili další šok. Adam Zilvar poslal před pokutové území dlouhý křížný pas, brankář Matoušek situaci dobře neodhadl, a Dostál jeho chybné vyběhnutí potrestal přesným lobem – 2:2.

Hosté se už do konce zápasu z rychlé ztráty dvoubrankového vedení nevzpamatovali, ale Dobruš〜ští se už do větších šancí příliš nedostávali. Výjimkou bylo nepřesné zakončení kanonýra Haška v 70. min. a dvě střely ze střední vzdálenosti v podání Mikušíka a Zrzavého v samotném závěru, které rovněž postrádaly lepší mušku.

Hlasy trenérů

Milan Mikušík, trenér TJ Dobruška: „Přistoupili jsme k utkání podobně jako česká reprezentace proti Slovensku – ležérně a nezodpovědně. Kostelec hrál jednoduchý fotbal a o přestávce zcela zaslouženě vedl. Jeho útočníci vyhrávali osobní souboje a dokázali se prosadit v situacích jeden na jednoho. Po důrazné domluvě během přestávky jsme se naštěstí dokázali zvednout. Začali jsme hrát aktivně a dostali soupeře pod tlak, který nám přinesl standardní situace. Po jedné z nich jsme snížili a hned vzápětí potrestali chybu brankáře. Považuji remízu za naše malé morální vítězství, protože jsme se dokázali vzchopit z předchozí velké bídy. Objektivně musím uznat, že Kostelec si zasloužil vyhrát.“



Stanislav Procházka, trenér FC Kostelec nad Orlicí: „Začali jsme velmi dobře. Úvodní poločas se hrál v naší režii a domácí jsme k ničemu nepustili. Přehrávali jsme je především důrazem v osobních soubojích. Bohužel jsme do přestávky zahodili další tři vyložené gólové šance a to se nám vymstilo. Ustoupili jsme od svoji aktivní hry a Dobruška nás potrestala dvěma slepenými góly po našich hrubých chybách.“

Fakta a sestavy

TJ Dobruška – FC Kostelec nad Orlicí 2:2. Branky: 9. Karnas, 20. Kvasnička – 61. T. Zilvar, 62. Dostál. Rozhodčí: Pěnkava. ŽK: 5:5. Diváků: 200. Poločas: 0:2.

TJ Dobruška: Šrámek – Horák – Jarkovský (30. T. Zilvar), Effenberk, Dubský – A. Zilvar, Mikušík, Zrzavý, Dostál – L. Danč, Hašek.

FC Kostelec n. O.: Matoušek – Mitana, Řehak, Hodač, Bolehovský – Mlynář (32. Bulavcsjak, 87. Chaloupka), Klapal, Kvasnička (90. Žežule), Šrámek – Karnas, Pinkas.