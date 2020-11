V osmi zápasech nasázel neskutečných 20 branek. Díky tomu je samozřejmě nejlepším střelcem soutěže a se svým týmem jednoznačně vévodí soutěži.

Jeden zápas však byl i pro něj výjimečný. Ve 4. kole přijela do Staré Paky houževnatá Libáň. Domácí favorit ji však roznesl vysoko 7:0. Co Wojcik? Dal všech sedm branek svého týmu. „Spadlo mi tam všechno, do čeho jsem kopl,“ říkal tehdy. Teď se však modlí, aby se sezona dohrála a tým vybojoval postup do I. B třídy.