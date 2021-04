Jedenáctka nechybí ani na Rychnovsku. Nejlépe si zatím v anketě vede kanonýr z Týniště nad Orlicí Tomáš Kos (20). Mladý snajpr nasázel v devíti podzimních kolech devět branek a výraznou měrou se podepsal pod výborné výsledky jeho týmu. Co na sebe v rozhovoru pro Deník prozradil?

Tomáši,v kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát ve svých třech letech v Albrechticích nad Orlicí pod vedením pana trenéra Miloše Koblmüllera. Byl to skvělý trenér a na svůj první gól nikdy nezapomenu. Vstřelil jsem ho do vlastní brány a měl jsem obrovskou radost, jen mi bylo divné, proč se mi všichni tak smějí.

Na co jste ve své kariéře nejvíce hrdý?

Největší hrdost jsem cítil asi po zápase s Kunčicemi, kdy se mi podařilo vsítit pět branek během 23 minut. Dále také na svůj první hattrick v 16 letech za A-mužstvo proti Novému Městu nad Metují.

S jakým známým hráčem jste si zahrál, nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Ctí mi bylo, když jsem si mohl zahrát v exhibičním utkání při výročí 100 let fotbalu v Týništi nad Orlicí po boku Jaroslava Plašila proti Antonínu Panenkovi.

Jakou partu máte v Týništi nad Orlicí?

V Týništi máme skvělou partu pod vedením trenéra Pavla Krupky. Máme také výborné fanoušky. Je jich opravdu hodně a jezdí s námi i na venkovní utkání. Nesmím také zapomenout na Alfa (pes našeho kouče), který s námi absolvuje úplně vše. Po zápase se vždy sejdeme a rozebereme odehrané utkání. Je pravda, že někdy se to trochu smekne, ale o tom patra je. Pro tým je to důležité.

Nyní se nehraje kvůli covidu, jak se udržujete v kondici?

Přes všechna epidemiologická opatření se snažím udržovat v kondici. Chodím často běhat, posiluji, jezdím na kole a bruslích, snažím se nepřejídat, abych moc nepřibral. S mými kamarády si také chodíme zakopat do sousední vesnice, protože u nás v Týništi je vše zavřené.

Jaký stadion v soutěži je pro vás nejméně oblíbený a proč?

Jednoznačně ten v Broumově. Ať už kvůli cestování, tak také kvůli nepřátelským fanouškům.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Jsem tu spokojený pod vedením trenéra Krupky. Máme skvělý tým, skvělé fanoušky. Nebudu ale lhát, že mě nelákají nabídky z vyšších soutěží, které se mi dostávají.

V Týništi se vám náramně daří, jaké jsou cíle týmu? Postup do krajského přeboru?

Rozjezd sezony byl výborný. Vedlo se nám velice dobře. V říjnu jsme skončili s 24 body druzí v tabulce. Velký podíl na tom má samozřejmě tvrdá a někdy až náročná příprava, ale všichni víme, že bez toho to nejde. Bohužel doba je taková, jaká je. Nikdo netuší, jak to bude dál. Cílem je určitě zahrát si v krajském přeboru a dle mého názoru náš tým do přeboru patří!