Chlumec nad Cidlinou – Kolín 2:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Na závěr podzimu jsme porazili silný Kolín a to zcela zaslouženě. V první půli jsme si vytvořili množství šancí, ale proměnili jen dvě. Po přestávce jsme se soustředili na udržení náskoku, kvalitně bránili a soupeře do ničeho nepustili. Hráčům patří velké poděkování za vítězství i za celý podzim. Třetí místo je příjemné, na jaře na něj budeme chtít navázat.“

Velvary – Hradec Králové B 6:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Můžeme jen litovat, že jsme za stavu 0:0 nevyužili velkou šanci. Hájek postupoval sám na brankáře, který však vytáhl fantastický zákrok. Domácí nás za to slepenými trefami do přestávky potrestali a po změně stran se mohli pochlubit téměř stoprocentní produktivitou. Klukům se nedá upřít snaha, ale my jsme gól vstřelit nedokázali. Výsledek je strašidelný, je to kaňka na celém podzimu, který jinak zase tak špatný nebyl.“

DIVIZE, skupina C

Nový Bydžov – Dvůr Králové n. L. 4:0

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsme rádi, že jsme poslední podzimní duel zvládli, protože vždycky když se prohraje, tak je tím poznamenaná zimní příprava. Kluci si vzali k srdci naše předzápasové nabádání a troufnu si říct, že jsme naprosto po zásluze Dvůr porazili, byť jsme z toho po nepovedeném utkání v Dobrovici měli obavy. Nicméně tým v týdnu zamakal a i z tohoto důvodu jsme získali 3 body.“

František Šturma, trenér Dvora: „V Novém Bydžově pro nás utkání dopadlo podobně jako to minulé s Letohradem. Ke vší úctě k domácím, kteří vyhráli zcela zaslouženě, nejsou poslední zápasy o našich soupeřích, nýbrž pouze o nás. Z různých důvodů nám v podzimním finiši vypadlo ze sestavy opravdu hodně kvalitních hráčů. Je to ale pouze náš problém. Musíme okamžitě začít pracovat na vhodném doplnění kádru. Zimní přípravu začneme netradičně už 1. prosince, protože je před námi hodně práce.“

Chrudim B – Náchod 2:0

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Poločas skončil 0:0 a i přes mírný tlak domácích jsme měli několik nadějných situací. Jenže bez gólového efektu. Začátek druhé půle se nám vůbec nepovedl. Soupeř si rychle vypracoval tři šance a tu třetí využil. Pak jsme začali hrát, ale zlomovou situaci jsme nezvládli, jako už několikrát během podzimu. Nedali jsme totiž již třetí pokutový kop. Pak jsme mohli ještě několikrát vyrovnat, ale vlastní gól po trestném kopu soupeře toto utkání rozhodl.“

Trutnov – Benátky nad Jizerou 1:2

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V první půli byli hosté více na míči, byli lepší a nebezpečnější. I když si vyložené šance nevytvářeli. Tak, jak to dělají dobré týmy, i Benátky si pomohly standardní situací a z rohového kopu vstřelily gól. Druhý padl z penalty po naší nešťastné ruce. Do druhého poločasu jsme si řekli, že už není na co čekat. Řekl bych, že se hra po pauze minimálně vyrovnala. Měli jsme šance na to, abychom utkání alespoň zremizovali. Se štěstím jsme brankový stav mohli i otočit. To se nám bohužel nepovedlo. Jsem rád, že se naše hra ale ve druhém poločase zvedla a že jsme podzim zakončili důstojně.“