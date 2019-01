Týniště nad Orlicí – Los osmnáctého kola krajského fotbalového přeboru svedl proti sobě dva týmy bojující o záchranu – Týniště nad Orlicí a Provodov. V normální hrací době skončil zápas nerozhodně 1:1, v penaltovém rozstřelu byli hráči z Olšiny šťastnější, když zvítězili v poměru 5:4.

Týnišťský gólman Jan Rolejček v duelu s Provodovem prokázal nejen při pokutových kopech své schopnosti. | Foto: Martin Tobiška

Lví podíl na zisku dvou bodů má týnišťský brankář JAN ROLEJČEK, který svůj tým v průběhu utkání několikrát výrazně podržel. Talentovaný mladík s rukavicemi ve třicáté minutě zázračně vyrazil na roh umístěnou hlavičku Kamila Beláka, o deset minut později zneškodnil penaltu kapitána hostí Ondřeje Nejmana a ve druhé sérii penaltového rozuzlení rovněž chytil Belákův pokus.

Jak náročný byl souboj s Provodovem?

Zápas byl opravdu hodně náročný, protože oba soupeři bojují o záchranu a jde jim tak o všechno. Do utkání jsme šli s cílem získat tři body. Hráli jsme proto hlavně ze zabezpečené obrany a také z tohoto důvodu byl průběh z obou stran dost opatrný.

Kdy vám bylo v brance nejhůř?

Myslím, že to bylo určitě v prvním poločase při penaltě. Tam je to vždy buď a nebo. Naštěstí se mi podařilo úmysl střelce vystihnout a ránu k tyči vyrazit.

Jsou získané dva body v boji o záchranu hodně nebo málo?

Chtěli jsme samozřejmě získat na domácím trávníku tři body, nicméně i dva body se počítají. Když se však podíváme na tabulku, tak v domácím prostředí je to citelná ztráta. V žádném případě však nic nevzdáváme a o záchranu budeme bojovat dál.

V příštím kole čeká Týniště v sobotu utkání na hřišti favorizované Slavie Hradec Králové. Kde by podle vás mohl ležet klíč k úspěšnému výsledku?

Bude to určitě mnohem těžší soupeř než Provodov. Rozhodně musíme hrát odpovědně zezadu, neudělat chybu, to je základ. Chceme spoléhat na rychlé protiútoky, některý proměnit a tím se pokusit domácí zaskočit."

(hl)