Žijeme si svůj sen. Tak si musejí v současnosti připadat fotbalisté Chlumce nad Cidlinou, týmu ze třetí nejvyšší soutěže. Proč? V domácím poháru MOL Cupu dokázali vyřadit už druhé mužstvo z elitní soutěže. Po měsíc starém nečekaném vyřazení Příbrami dokázali znovu šokovat veřejnost skolením týmu Bohemians Praha 1905, přičemž Klokani nastoupili prakticky v nejsilnějším možném složení.

Nutno dodat, že postup Východočechů byl naprosto zasloužený. Ve středečním zápase s favoritem si vypracovali více šancí. Hostující kouč Martin Hašek si sice po utkání stěžoval, že gól Bastina na 2:1 ze závěru utkání padl z ofsajdu, jenže měl by se radši zajímat o to, co jeho tým vlastně předvedl - vůbec nic. Rozdíl dvou soutěží v součtu obou poločasů nebyl znát. Pro Bohemku je to ostuda, Chlumec se naopak zaskvěl skvělým výkonem.

Chlumec n. C. - Bohemians 2:1

Fakta – branky: 1. Jarkovský, 87. Bastin – 73. Vodháněl. Rozhodčí: Zelinka – Paták, Vodrážka. ŽK: 1:1 (Jarkovský – trenér Hašek). Diváci: 1457. Poločas: 1:0.

FK Chlumec nad Cidlinou: Petr – Špidlen, J. Havel, Jarkovský, Žahourek – Koubek – Veselka (65. Novotný), Kučera (55. Kopáč), Čáp, T. Labík – Bastin (91. Korba).

Bohemians Praha 1905: Valeš – Bartek, Hůlka, Krch (46. Záviška), Pokorný, M. Havel – Vodháněl, Jindřišek, Rada – Puškáč (34. Keita), Ugwu (71. Nečas).

Frustrace. Trenér Hašek rozbil dveře



Při pohledu na sestavu Klokanů si asi většina z téměř patnácti stovek diváků myslela, že to bude jednoznačná záležitost favorizovaného mužstva z první ligy. Přesvědčen o tom byl i hostující kouč Martin Hašek. „Naším cílem byl jednoznačně postup, pro který jsme přijeli. Ale náš cíl jsme nesplnili,“ pronesl po utkání. „V prvním poločase jsme podali hluboce podprůměrný výkon, po změně stran už to bylo o něco lepší, ovšem stačilo to pouze na vyrovnání,“ pokračoval naštvaný trenér Bohemky. Při pohledu na něj bylo znát, že to v něm poněkud bublá. A skutečně bublalo. Svoji frustraci si vybil v kabinách, kde jeho bublina pořádně praskla. Co se stalo? Hašek rozbil dveře v šatně, kde sídlil jeho soubor. Když přišel po skončení utkání mezi hráče, tak prudce s nimi třískl, že to prostě a jednoduše nevydržely.



U domácích logicky panovala euforie. „Zaslouženě jsme vyhráli,“ měl jasno chlumecký trenér Jan Kraus. „Je to super, něco neskutečného. Osobně už jsem moc nečekal, že bychom mohli vyřadit i dalšího ligistu. Je to asi největší vrchol dosavadní kariéry většiny z nás. Postupu do osmifinále si hrozně ceníme,“ sdělil Deníku po utkání sice trošku vysílený, ale o to víc rozradostněný Tomáš Bastin, útočník domácího týmu, který interesantní partii v 87. minutě rozhodl.