Dobruška - Fotbalový kanonýr zamířil z Dobrušky na roční hostování do Deštného. V důvěrně známém prostředí poprvé v kariéře okusí I. B třídu.

Ilustrační foto | Foto: Miroslav Sixta

Uplynulé dva roky se velkou měrou podílel na úspěšném tažení fotbalistů TJ Dobruška, jeho jméno bylo spjato s týmem z města F. L. Věka. Před nadcházející sezonou však vyhlášený kanonýr vyměnil dres a odchází na roční hostování do Deštného v Orlických horách.



„Bylo mi předem jasné, že se o tom bude hodně povídat. Jsem odchovanec dobrušské kopané a dění v klubu mi samozřejmě není lhostejné. Měl jsem však k tomuto kroku své důvody,“ řekl v úvodu rozhovoru MARCEL HÁJEK (nar. 6. listopadu 1977).

Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Můžete sdělit hlavní důvody?

Během letní přestávky jsem hodně přemýšlel o své další kariéře. Cítil jsem, že bych potřeboval změnu, nový impulz a motivaci. Velkou roli v tom sehrál rovněž můj zdravotní stav. Už v průběhu uplynulé sezony jsem kvůli zdravotním problémům často ani nedokončil trénink a nedohrál zápas. Myslím, že odchod do nižší soutěže mi od bolesti trochu uleví. V Dobrušce ode mne jako odchovance každý očekával, že budu patřit k nejlepším. Ale zdravotní problémy by mě eliminovaly při zápasech i trénincích tak, že bych krajský přebor nemohl hrát na sto procent. Tím však nechci říci, že bych fotbalu v novém působišti nechtěl dát vše. Závisí to ovšem na zdraví. Dokud budu zdravý, chci vyhrávat i při trénincích.



Měl jste nějaké další nabídky?

Zvažoval jsem nabídku Týniště, ale trénovat třikrát týdně bych vzhledem ke zdravotním problémům nezvládl. Ozval se i nováček I. A třídy z Ohnišova.



Po návratu do Dobrušky jste slavil s týmem postup do nejvyšší krajské soutěže. V premiérovém ročníku jste si vedli nadmíru zdatně. Co říkali vašemu rozhodnutí spoluhráči?

Zatím jsem o tom s nikým příliš nemluvil. Odchod se dohodl na konci minulého týdne během jednoho dne, kdy jsem byl na dovolené. S několika kluky jsem své záměry konzultoval po telefonu, vše jsem jim vysvětlil. Teď už záleží na každém, jak se k tomu postaví.



Jak se k tomu postavil trenér?

Trenér byl asi trochu zklamaný. Ale fotbal není o jednom hráči, je to kolektivní sport. Každý je nahraditelný.



Hrál ve vašem rozhodování roli fakt, že z Dobrušky po ročním hostování odešel zpět do Letohradu váš švagr Michal Čada?

Určitě ne. Rozhodovalo hlavně zdraví a nová výzva. Jsem však rád, že jsem si s Michalem mohl sezonu zahrát v jednom mančaftu. Hráli jsme spolu před lety chvíli v hradeckém béčku.



Co si od nového působiště v Deštném slibujete?

V mých letech si toho už příliš neslibuji. Jedno je jasné: čeká mě premiéra v I. B třídě. Tuto soutěž jsem ještě nehrál. Chtěl bych mít větší klid a radost z fotbalu. Chci se fotbalem hlavně bavit.



Odcházíte na roční hostování. Přemýšlel jste o tom, jak bude pokračovat vaše fotbalová kariéra?

Samozřejmě bych s fotbalem ještě nechtěl skončit. Vše bude záležet na zdraví. Když budu platný týmu, nevidím důvod, proč bych se do Dobrušky nemohl ještě vrátit.



Vracíte se do důvěrně známého prostředí. Po kolika letech?

Je to pěkná řádka let. Do Deštného jsem přišel v roce 1998 a byl tam dva roky. Potom dalších sedm v Náchodě.



Kolik hráčů z tehdejšího kádru jste v kabině potkal?

Několik jich zůstalo. Hrál jsem třeba s Krupkou, Drapákem, Umlaufem, Krejčíkem, Kaplanem či Novákem. Většinu hráčů znám, v tom problém není.

Máte za sebou zatím jediný zápas, tudíž je předčasné dělat nějaké závěry. Přesto, jaký máte dojem z prvního vystoupení v poháru proti Doudlebám?

Byl to první zápas, který jsme absolvovali po dvou trénincích, navíc hodně hráčů chybělo z důvodu dovolených. Na těžkém terénu jsme podali slušný výkon a postoupili. Další pohárové utkání s Přepychami už ukáže víc.



Jaké jsou vyhlídky týmu před nadcházející sezonou?

Ještě jsme se o tom nebavili, ale jistě budeme chtít navázat na loňskou sezonu, kdy Deštné jako nováček skončilo na čtvrtém místě konečné tabulky. Myslím si, že v silách zkušeného kádru bude hrát v popředí tabulky a pohybovat se do pátého místa.



Kde hledat největší favority?

Příliš zápasů I. B třídy jsem neviděl a v soutěži se ještě neorientuji. Myslím, že v popředí bude bojovat mladé mužstvo Nového Města nad Metují, vedené Milošem Killarem. Favoritem bude Vysoká nad Labem s řadou kvalitních a zkušených hráčů. Počítat se musí s týmy, které byly loni na špici, jako jsou Malšovice či Borohrádek.



Loni jste zaznamenal v krajském přeboru dvanáct gólů, a to jste třetinu sezony nehrál. Máte nějakou metu, kterou by jste chtěl dosáhnout v nejnižší krajské soutěži?

V Dobrušce jsem vstřelil všech dvanáct gólů na podzim. Na jaře jsem vyšel střelecky naprázdno, což při mém rozhodování o dalším působení hrálo roli. Když se člověku nedaří, tak přemýšlí nad důvody, proč se nedokáže prosadit, zda už nemá takovou sílu. Pro mě je už někdy příjemnější na gól nahrát, něž ho vstřelit. Samozřejmě, každý gól potěší, navíc když znamená výhru. Důležitější bude, zda se bude dařit celému týmu.