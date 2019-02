Rychnovsko – Jasným vítězstvím domácích fotbalistů skončilo okresní derby I. A třídy v Častolovicích, kde se představil Ohnišov. Duel týmů, které dosud nebodovaly, vyzněl jednoznačně pro nováčka, jehož kanonádu řídil „čtyřgólový" Zdeněk Sehnal. Kostelečtí se vrátili z Nového Hradce bez bodů a rovněž bez vyloučeného Scholzeho a zraněného Bendika.

Častolovice – Ohnišov 7:1

Fakta – branky: 27., 40., 49. a 55. Sehnal, 22. Pavel Mráz, 30. Brandejs – 89. Nožka. Rozhodčí: Vlachynský. ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas. 4:0. Častolovice: Jedlička – Pinkas, Lux, Beneš, Koblása – T. Přikryl, Pavel Mráz (71. Fujdiak), Petr Mráz (60. Bílek), Cvejn – Sehnal, M. Brandejs. Ohnišov: Morong – Vítek, Dudek, Trojna, Ryšavý – Fiedler, Macháček, Balek, Kratěna – Martínek (66. Pecka), Nožka.

Luboš Chlajn, trenér AFK Častolovice: „Ze zisku prvních bodů jsme spokojeni, ale nemůžeme vítězství přeceňovat, protože soupeř přijel odevzdaný. Vítězství jsme si zasloužili. Kluci jsou po bodech hladoví, protože úvodní dva zápasy jsme prohráli opravdu nešťastně. Nyní už myslíme na středeční derby v Kostelci. Pokusíme se opět odehrát dobrý výsledek, protože soutěž bude náročná a těžká."

Jaroslav Macháček, trenér TJ Start Ohnišov: „K utkání nemám co dodat. Je vidět, že bez tréninku se nedá hrát. Pokud si to hráči neuvědomí, tak v této soutěži nemáme co dělat. Před začátkem sezony jsem avizoval, že to budeme mít těžké, ale že to bude vypadat takhle, to jsem opravdu nečekal."

Nový Hradec – Kostelec 2:1

Fakta – branky: 20. Šmíd z pen., 33. Lang – 60. Langr. Rozhodčí: Odvárko. ŽK: 2:2. ČK: 0:1 (20. Scholze). Diváci: 100. Poločas: 2:0. Kostelec n. O.: Lohnický – T. Kozel (20. Bolehovský), Scholze, Řehák, L. Šrámek – Langr, Cvejn, Bendik (77. Jošt), Plocek – Švandrlík (46. Vilímek), J. Šrámek.

Stanislav Procházka, asistent trenéra FK Kostelec nad Orlicí: „Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných, nemohli jsme se dostat do hry. Ve 20. minutě přišly hrubé chyby, vyloučení Scholzeho a z následné penalty se domácí dostali do vedení 1:0. Poté domácí ovládli hru a do poločasu zvýšili na 2:0. Ve druhém poločase jsme i v deseti byli lepší, přestože jsme dali šanci mladým hráčům. Bohužel, přišli jsme o body i o dva hráče. Vedle vyloučeného Scholzeho se zranil Bendik."