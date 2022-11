Most-Souš – Hradec Králové B 1:2

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Kluci si dokázali, že nejen fotbalovostí, ale také vůlí, bojovností a plněním taktických pokynů jsou schopni zvládat těžké zápasy, to bych na jejich výkonu vyzdvihl. O to je vítězství cennější. Zároveň předvedli psychickou odolnost, za kterou je musím pochválit. Přestože byl zápas vyhecovaný, neuchýlili se k debatám se sudím, naopak se soustředili na hru a své úkoly. Je důležité, že jsme Most s Benešovem udrželi pod sebou a vytvořili si na ně bodový polštář.“

Chlumec nad Cidlinou – Benešov 0:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „S Benešovem jsme body ztratili. Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale neproměnili jsme tři velké šance. Poté jednou zahrozili i hosté. Ve druhém půli jsme už měli trvalou převahu, ale když v největší šanci trefil Labík pouze tyč, byla z toho jenom remíza.“

DIVIZE, skupina C

Trutnov – Hlinsko 3:0

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Po sérii čtyř zápasů bez vítězství včetně prohraného derby jsme už potřebovali nutně získat tři body a získat první domácí výhru sezony. Za celé utkání jsme pustili soupeře pouze do jedné větší příležitosti a to byl základ našeho úspěchu. Osobně jsem moc rád za Kubu Slavíka, z něhož se i přes nízký věk stává lídr týmu. Jeho tři góly jen potvrdily to, co nám pravidelně ukazuje v týdnu na tréninku. Ke spokojenosti s podzimní částí nám chybí ještě tři body.“

Náchod – Dobrovice 1:0

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Absolvovali jsme podobné domácí utkání, jako tomu bylo po celý podzim, jen s tím rozdílem, že nyní bereme tři body. Přežili jsme úvodní aktivitu soupeře i jeho gólové šance a podařilo se nám v závěru poločasu udeřit gólově. Ve druhé části utkání jsme měli několik možností využít brejkových situací na navýšení skóre, ale chybí nám kvalita provedení finální přihrávky, větší klid a individuální sebevědomí. Bylo to vidět v závěru, kdy jsme kopali v 88. minutě pokutový kop, který jsme nedali.“

Letohrad – Nový Bydžov 3:3

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Jsme zklamaní. Na druhou stranu jsme ve druhé půli přežili klinickou smrt. Oceňuji na týmu, že za stavu, který jsme si o poločase ani ve snu nepředstavovali, se dokázal zvednout a důležitý mač vyrovnat. Nemyslím si, že bychom po přestávce odešli fyzicky, spíše psychicky. Byl to zvláštní zápas. První poločas jsme měli pod kontrolou, hráli jsme velmi dobře. I pak to vypadalo nadějně, ale nešťastná vlastní branka to psychicky otočila. Bod nakonec musíme brát s povděkem, byť mohly být i tři, to víme všichni.“

Čáslav – Dvůr Králové nad Labem 1:1

František Šturma, trenér Dvora: „Na těžkém terénu se hrálo ze strany soupeře hodně důrazně, domácí jako by byli přemotivovaní. Kombinovat moc nešlo, spíš se jednalo o oboustranný boj. Nám se krátce před přestávkou podařilo vstřelit branku, místo abychom se však uklidnili, přestali jsme úplně hrát, vůbec nám nehrál střed zálohy. Soupeř nás zatlačil a po jedné z akcí vyrovnal na 1:1. Nastřelili jsme tyč, vítěznou branku už se nám ale vsítit nepodařilo. Mrzí nás to, určitě jsme měli tento zápas zvládnout lépe.“