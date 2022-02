On to nestihl, avšak doufá, že jeho syn si jednou na nových lízátkách zahraje. Bývalá hradecká fotbalová ikona JIŘÍ PODĚBRADSKÝ sleduje výkony Votroků už pouze z tribuny. Svoje herní dovednosti a zkušenosti předává v Jaroměři, která je štikou letošní sezony v krajském přeboru.

Borec s přezdívkou Bradka věří, že fotbalový Hradec v letošní sezoně nebude mít sestupové starosti a s Jaroměří by v příštím ročníku chtěl zaútočit na postup do divize.

Hradec má za sebou tři jarní kola, jak vstup do jara hodnotíte?

Kluci podávají velmi dobré výkony. Je vidět dobrá práce pana Koubka a myslím si, že je to práce i předchozího trenéra Frťaly. Jsou tam velmi pracovití hráči, kteří hlavně proti Českým Budějovicím ukázali velkou sílu, když i v deseti utkání dotáhli k cenné remíze.

Týmu se nad očekávání povedl podzim, čekal jste něco podobného?

Abych řekl pravdu, tak jsem s tím nepočítal. Očekával jsem, že se budou trápit někde v nižších vodách, ale jsem mile překvapen. Platí nováčkovské pravidlo, že v první sezoně je v týmu velká euforie. Jasně to ukazují Pardubice, které loni jako nováček patřily k příjemnému překvapení ligy, ale letos se trochu trápí a vypadá to, že budou mít nepříjemné sestupové starosti. Mám vzpomínku i ze své kariéry, kdy druhá sezona mezi elitou byla mnohem horší.

Jaro bude však určitě těžké i pro Hradec. Kde ho tipujete na konci soutěže?

Nepředpokládám, že by bojoval o sestup. Podle mě bodů urve ještě daleko víc a bude hrát v klidném středu.

Vy jste za Votroky odehrál řadu zápasu, je nějaký moment v kariéře, na který nejraději vzpomínáte?

Byl to můj první ligový gól, který jsem dal proti Olomouci, nedá se na něj zapomenout. My jsme tenkrát doma vyhráli 1:0 a získali jsme velice důležité tři body. Moc hezká vzpomínka.

Hradec by se měl konečně po letech dočkat vysněného stadionu, velká věc pro celé město?

Něco se zbouralo a konečně se i koplo. Věřím, že teď už vše dobře dopadne. Pro Hradec a celé východních Čechy je to správná věc. Samozřejmě to mělo být postavené daleko dřív, už když jsem v Hradci začínal. Poté se plány stále protahovaly a já se bohužel nedočkal. Projektů jsem viděl hned několik, vždycky jsem však odpovídal, že mě žádné projekty nezajímají, že mě zajímá, kdy se kopne do země.

Pokračujte.

Jsem rád, že to přišlo teď. Doufám totiž, že si tam někdy zahraje můj syn, který je v hradecké mládeži. Snad se probojuje výš a na novém stadionu si kopne, když mně se to nepoštěstilo.

Jaké jsou vaše vzpomínky na starý Malšák?

Vždycky je to lepší ze hřiště než z tribuny, na Malšáku to platilo dvojnásob. Člověk to ale už bere jinak. Já jsem si užil krásný roky na hřišti, teď si užívám odpočinková léta a rád se na fotbal přijdu podívat. Párkrát jsem byli v Boleslavi. Nohy mě nesvrbí, že bych tam skočil. Je to něco jiného, protože člověk toho z tribuny vidí daleko víc, ale už to tak neberu.

V tuto chvíli působíte jako hrající asistent trenéra v Jaroměři. Po špatných ročnících, kdy to vypadalo i na pád do I. B třídy, se tam fotbal začal zvedat.

V tomhle pro nás bylo štěstí, že přišel covid. Zrovna jsem v Jaroměři začínal a opravdu se moc nedařilo. Můžeme být rádi, protože bychom se záchranou měli starosti. Hned jak nás nechali hrát, tak si mužstvo sedlo. Každému se vysvětlilo, jak by se mělo hrát. Do kluků jsme se snažili dostat nějaké návyky, aby věděli, co je od nich potřeba. Vypadá to, že to pochopili, proto hrajeme líp.

Po podzimu jste třetí, spokojenost?

Jsme spokojeni. Nikdo nepočítal s tím, že bychom mohli být nahoře. Je to vizitka toho, že kluci makají v každém zápase. Občas se k nám přiklonilo štěstí, ale kvalita v týmu bezpochyby je. Doufám, že na třetím místě vydržíme a ještě dokážeme potrápit soupeře, jakými jsou Slavia a Nový Bydžov. Bylo by fajn je o nějaký bod připravit.

Soutěž vede jasně Nový Bydžov, máte i přesto postupové ambice?

Bydžov je jasným favoritem. Má velký náskok, navíc hraje krásný fotbal. Na podzim ukázal, že je trochu jinde. My letos ambice na postup nemáme. Jsme nováček soutěže, dáváme dohromady tým, přišli noví hráči a teprve si to nějak sedá. S trenérem Milošem Exnarem jsme situaci řešili a na postup bychom možná chtěli zaútočit příští rok. Záležet však bude na více faktorech, je tam velký skok.

Máte za sebou několik přípravných duelů, co vám ukázaly?

Hráči se zkouší na různých postech, aby se jim našlo nejlepší místo. Výsledky v přípravě nejsou důležité. Důležitá je hra. Je potřeba, aby se kluci zlepšovali, během ostré sezony už tolik prostoru není. Co mě hodně mrzí je, že padá hodně branek do naší sítě. Špatně bráníme standardní situace, ale věřím, že na tom dokážeme do začátku jara zapracovat. Vědu z toho zatím nedělám, soustředíme se na soutěž, kde si myslím, že jsme nad očekávání.