Amatérské fotbalové soutěže pokračovaly i ve druhé polovině září, k vidění byly znovu kvalitní individuální výkony. A vy nyní můžete hlasovat, kdo byl nejlepším fotbalistou z Rychnovska napříč soutěžemi.

Lukavice přehrála překvapivě Dobrušku B. | Foto: Petr Reichl/www.fotbalfoto.cz

Sportovní reportéři Deníku pro vás přichystali výběr pěti fotbalistů, kteří na sebe svým výkonem v daném kole nějakým (pozitivním) způsobem upozornili. A vy pak hlasováním v naší anketě (na konci článku) sami rozhodnete, kdo z nich se stane vítězem. S ním pak přineseme exkluzivní rozhovor. Svoje hlasy můžete posílat do středečních 23.59 hodin.

Nominace

Ondřej Tobiška (SK Solnice) – krajský přebor: Solnice dokázala v souboji titánů porazit na domácím hřišti exdivizní Náchod. Po skvělém výkonu, kterým se prezentovali všichni hráči, je v čele tabulky. Gól do šatny na 3:0 zaznamenal Ondřej Tobiška a soupeř se z tohoto direktu nevzpamatoval.



Vítězslav Hrubý (FK Rojek Kostelec nad Orlicí) - 1. A třída mužů: Nejprve ve 3. minutě otevřel skóre, hned po změně stran přinesl Vítězslav Hrubý na kopačky kosteleckých hráčů druhou brankou v zápase uklidnění. Kostelec v zajímavém zápase přehrál ambiciózní béčko Nového Bydžova 4:1.



Adam Krejčí (TJ Sokol Javornice) - 1. B třída mužů - skupina B: Javornice proti Meziměstí získala důležité tři body. V utkání sice dvakrát prohrávala, na to však dvěma góly dokázal odpovědět Adam Krejčí. Vítěznou branku poté zaznamenal Matěj Kráčmer.



Petr Jílek (FC České Meziříčí) - 1. B třída mužů - skupina B: České Meziříčí prohrávalo proti béčku Rychnova nad Kněžnou po sedmi minutách už 0:2. Petr Jílek ale do 20. minuty srovnal krok a nastartoval obrat svého týmu. Domácí nakonec po zajímavé přestřelce vyhráli 5:3.



Václav Vaněček (TJ Sokol Lukavice) – OP II. třídy: Velké překvapení se zrodilo v Lukavici. Poslední celek OP II. třídy na domácím hřišti udolal lídra - Dobrušku B 2:0. Vychytanou nulou se blýskl gólman Václav Vaněček a Lukavice vybojovala první výhru v sezoně.