Řada hráčů, trenérů a funkcionářů už po posledních zápasech, které se hrály o víkendu 10. a 11. října, tvrdila, že se týmy v roce 2020 na trávníky už nevrátí. A je tomu skutečně tak.

Jak toto rozhodnutí berou samotní fotbalisté nyní?

„Jelikož jsem věděl, co se dělo na jaře, nějak jsem i čekal, že tomu bude tak rovněž na podzim. Bohužel s tím nic neuděláme. Musíme to brát tak, jak to je. Nejhorší je, že v mém věku už není moc motivace se připravovat půl roku na jaro, a kdo ví, jestli to vlastně nedopadne stejně,“ podotýká Martin Škoda, osmatřicetiletý útočník České Skalice. Jeho celek prozatím figuruje v I. A třídě na desáté pozici, avšak kvůli Covidu-19 a s tím spojené karanténě má dva neodehrané zápasy.

Radost z toho nemají ani mladší generace, ale na druhou stranu pozastavení soutěží chápou.

„Již po jarním přerušení soutěží byla chuť do fotbalu veliká, což se projevilo i na dobrých výsledcích v úvodu sezony. Nařízení vlády musíme skousnout a respektovat. Mrzí nás, že se nemůžeme scházet alespoň k tréninkům. Každý se tak musíme udržovat individuálně, což z mého pohledu a vlastních zkušeností není vůbec jednoduché,“ tvrdí Jan Šebesta, osmadvacetiletý brankář Černilova, desátého mužstva krajského přeboru s utkáním k dobru.

„Samozřejmě mi chybí fotbal. Netrénujeme, nevidím své kamarády. Na druhou stranu to chápu. Jenom bychom zvyšovali riziko, že nakazíme své nejbližší, takže to je asi správné rozhodnutí. Podle mého názoru se sezona nedohraje, bude jako minulý rok nepostupová a nesestupová. Uvidíme, co na jaře vymyslí, ale nedovedu si představit vtěsnat do jarní části sezony dalších šest kol,“ říká Jakub Lánský, osmadvacetiletý hráč Jičína, osmého celku krajského přeboru.

V podobném duchu hovoří i třiadvacetiletý Tomáš Repák z Týniště nad Orlicí. „Ukončení podzimní části po těch všech opatřeních asi očekávali všichni. Z mého pohledu je to škoda, protože jsme sezonu rozjeli parádně a chtěli jsme v tom pokračovat. Ač se snažím pochopit všechny restrikce, které jsou teď nutné, velice se obávám toho, jakým způsobem se dohraje sezona na jaře. Přeci jenom je to celkem dost zápasů a ne každému týmu to bude vyhovovat. Hrát mistráky případně v týdnu bude složité. Snad se podaří vymyslet smysluplné termíny, které budou vyhovovat všem,“ přeje si plejer druhého mužstva tabulky I. A třídy.