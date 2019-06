Fotbalová Slavia znovu dnes dorovná rekordní sumu, kterou kdy český klub zaplatil českému klubu za českého hráče. Zní to trochu krkolomně, ale je to důležité.

Rekordní částky za přestupy totiž vydaly Sparta se Slavií za cizince.

V případě tuzemských fotbalistů je zatím hranicí 40 milionů korun. Po příbramském supertalentu Janu Matouškovi (Slavia) a jabloneckém šéfovi hry Michalu Trávníkovi (Sparta) se na stejnou úroveň dostane Tomáš Holeš.

Šestadvacetiletý pravý bek přestoupí za stejné peníze do Slavie, už v pondělí by měl s nejlepším týmem uplynulé sezony odjet na soustředění.

„Patří k tomu nejlepšímu, co česká liga nabízí,“ pravil kouč úřadujícího mistra Jindřich Trpišovský, když vysvětloval, proč Slavia zacílila na poctiváka, jenž v dorostu vyrazil z Poličky do Hradce Králové.

U Votroků se do prvního mužstva prosadil pod koučem Václavem Kotalem, do Jablonce přestoupil před dvěma lety za 5 milionů.

A nyní se černobílý klub může těšit na další finanční příspěvek. Podle informací Deníku půjde do Hradce deset procent částky nad původní cenu, tedy nad 5 milionů. To znamená desetina z 35 milionů, konkrétně 3,5 milionu.

Holeš by měl mít ve Slavii dobrou pozici. Do Německa totiž míří reprezentační bek Vladimír Coufal.

KOMENTÁŘ: Příběh bolesti

Postupně nahoru. I přes bolest. To bývá cesta, jíž jdou fotbaloví šampioni.

Pavel Nedvěd dostal za Spartu tři červené karty za podzim 1993, byl na odpis. Netrvalo to však dlouho, zaválel na Euro 1996 a odešel do Itálie. Pak už to znáte, hvězda, superhvězda, megahvězda, Zlatý míč.

Pojďme však trochu blíž. Gólman Tomáš Koubek se v Hradci pral o místo. Vyčítali mu, že má nadváhu. On ale šel za svým. Liberec, Sparta, nyní Rennes, vítěz Francouzského poháru. Kam se na obra v rukavicích hrabal slavný a nadpozemsky placený Brazilec Neymar.

Nyní podobně k výšinám míří Tomáš Holeš. Kluk z Poličky, který se fotbal (do)učil v Hradci, přestupuje do pražské Slavie. Stává se jedním z nejdražších hráčů ligy. I on však musel překonat bolest. Zranění zad mohlo být až fotbalově fatální. Překonal ho, proto jde na prestižní adresu.