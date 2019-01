O co vlastně v celé kauze šlo? Tahoun londýnského Arsenalu po šampionátu v Rusku ohlásil definitivní konec v německém dresu. A servítky si rozhodně nebral. „Na mezinárodní úrovni už hrát nebudu, z týmu cítím rasismus a neúctu,“ sdělil na sociálních sítích.

U veřejnosti byl na pranýři od chvíle, co se pár týdnů před turnajem vyfotil s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Pod fotografii tehdy připsal: „Mému prezidentovi.“

Primárně však Özil reagoval na výroky předsedy německého fotbalového svazu Reinharda Grindela, jenž na fotbalistu údajně sváděl neúspěch týmu na MS. „Němcem, když se vyhrává, ale pouze přistěhovalcem, jakmile se prohraje. Déle již jeho obětním beránkem nebudu,“ prohlásil Özil.

Jeho příspěvek (i fotografie) sklidil obrovský ohlas. Nutno podotknout, že většinou záporný. „To je nesmysl, rasismus v rámci národního týmu neexistuje,“ nechal se slyšet záložník Toni Kroos.



A prezident Bayernu Mnichov Uli Hoeness jen kroutil hlavou: „Mesut hraje už roky hrozně a teď své výkony schovává za fotku,“ hodnotil příkře. Již zmíněný Grindel v prohlášení uvedl, že jej Özilova kritika zasáhla.

Namísto toho, aby se Němci soustředili na oblast, kde je tlačí „fotbalová“ bota, tak řešili především ublížené komentáře. To je ale prý minulost. Už zítra od 20.45 hodin v mnichovské Allianz Areně totiž hostí Francii.

